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【施政報告2023】民建聯倡政府「減辣」　專才來港置業「先免後徵」

社會 13:18 2023/10/11

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（資料圖片）

新一份《施政報告》本月25日出爐，民建聯副主席、立法會議員今早（11日）在電台節目表示，建議政府適時調整樓市「辣招」，包括非首置印花稅由15%降至6%，紓緩有相關需求人士的壓力，並建議針對來港的合資格專才採取「先免後徵」，增加他們長期留港的誘因，且兩項措施可同步實行。

周浩鼎表示，現時環球經濟和香港經濟環境與十多年前大不相同，政策應該因時制宜。周浩鼎指，本港居民購置第二套物業所繳的稅項應與首次置業有別，如市民首次置業的印花稅為3%，即使非首置印花稅降至6%，市民亦已繳交雙倍印花稅，不需去到15%之高。

周浩鼎又指，建議對合資格來港的專才採取「先免後徵」，若在港置可先免徵15%的買家印花稅，但如相關人士留港未夠7年即出售物業離開，則需向對方追收稅款差額，相信可增加他們在港長遠發展的誘因。他表示，很多專才工作和定居會考慮不同因素，包括工作環境，照顧子女及居住環境等，置業是一個重要考慮因素，相信有關建議可吸引他們來港。

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記者：吳穎嵛

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