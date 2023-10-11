Lolly Talk成就解鎖11月開演唱會　記招即場唱《二人限定故事》冧盡「波板糖」

▲ Lolly Talk

由《全民造星IV》選秀節目出身、然後自資組團的Lolly Talk，成團1年多以來聲勢愈發強勁，至今推出過多首上榜歌曲，如《一把火》、《七姊妹星團》等，她們也積極參與大小演出，累積了豐富的舞台經驗，成為香港樂壇年輕世代矚目的焦點，人氣持續上升圈粉不斷。

而Lolly Talk更將於11月29日於九展Star Hall舉行她們首個演唱會《Lolly Talk Little Things Concert 2023》，門票將於10月17日於快達票開售。

Lolly Talk搶先COLLAR開演唱會 11月底舉行《Lolly Talk Little Things Concert 2023》

▲ （左起）Tania、阿妹、Yanny、Elka、Ah Yo、Sinnie、阿蛋、Mei Mei

心情興奮又期待

昨日，Lolly Talk 全員包括陳紀澄（Tania）、鄭芷淇（Elka）、郭曉妍（Ah Yo）、黃敏蕎（阿妹）、劉綺婷（Yanny）、吳倩怡（Sinnie）、黃詠霖（阿蛋）、曾美欣（MeiMei）及主持梁文禮在又一城舉行新聞發布會，正式宣布演唱會的詳情。

MeiMei率先分享舉辦首個演唱會的心情是非常興奮和期待：「九展Star Hall對我們來說具有特殊的意義，這裡見證了我們的成長，現在終於能踏上我們專屬的舞台！」

阿蛋表示，籌備演唱會的過程就像打遊戲，有許多冒險要經歷：「現在終於成就解鎖！有這個屬於Lolly Talk的演唱會！」

而Sinnie覺得夢幻到如看動漫：「我們像那些主角們組隊分工，完成了一個又一個冒險和旅程。今年透過新歌和演出，向大家展示了我們不同的一面。這些機會讓我們相信自己能做到，非常感謝LT團隊和波板糖讓我們有了屬於自己的演唱會舞台。」

▲ （左起）Tania、阿妹、Yanny、Elka、Ah Yo、Sinnie、阿蛋、Mei Mei

感謝波板糖支持

至於Ah Yo在分享時激動哽咽地說：「知道可以開首個演唱會之後，大家都已經開始準備，亦構思了很多東西，希望在當天可以呈現最好的自己。家人得知消息之後，還擔心Lolly Talk是否可以處理到，我覺得要對自己有信心，因為我們都已有成長。」

然後，ELKA表示，由本身沒想過能以女團身份出道，到現在可以開第一個演唱會感覺是難以置信：「希望以最佳狀態、最好姿態送給一直支持Lolly Talk的人！」

接著，Yanny非常感謝「波板糖」（Lolly Talk粉絲）的支持，讓她們能踏上自己的舞台：「 我們現在最大的挑戰是節食，要以最佳狀態出現，所以我們會努力！」

另外，阿妹坦言從組團開始已面臨著各種未知和挑戰：「會驚但都做咗先，盡最大的努力做到最好，最重要是無悔。」

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

在記者會結束後，趕著去考試的Tania感慨地說：「時間過得好快，就像在夢境中一樣。由於緊密的排練，我的心情從緊張變得開心又期待！我們希望以最自信的Lolly Talk回饋每一位讓我們能開演唱會的支持者。」

成員也分享了以「Little Things」為主題，是希望向粉絲們傳遞生活中那些看似微不足道但卻影響深遠的小事物，就像她們一開始追逐夢想是小事，變成能開演唱會成大事一樣。

最新影片推介：陳嘉慧專訪

大師操刀拍海報

首次演唱會的海報，Lolly Talk特別選擇飛到日本東京，並邀請著名攝影師MissBean操刀拍攝，由造型設計Inggrad團隊設計。

Lolly Talk更透露由Sinnie及Tania作詞的新歌《二人限定故事》MV，也是當時在日本東京拍攝，新歌旨在表達8個少女對於愛情的情感，希望能與每一位少女甚至少男建立共鳴，更即席在場首次獻唱新歌冧盡現場的「波板糖」。

《Lolly Talk Little Things Concert 2023》是Lolly Talk 成軍以來的重要里程碑，她們以此答謝陪伴Lolly Talk 成長的所有人，希望首次演唱會能帶給入場觀眾一場難忘的回憶體驗。

《Lolly Talk Little Things Concert 2023》門票詳情

日期：2023年11月29日

時間：8:00 PM

地點：九龍灣國際展貿中心Star Hall

票價：$1,088 / $788 / $388

公開發售：10月17日起 HKTicketing 快達票