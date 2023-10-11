【情緒健康】中學生開學壓力回落疫前水平　惟過半有抑鬱情緒

▲ 中學生開學壓力回落疫前水平，惟過半有抑鬱情緒。(林宇翔攝)

本年9月迎來復常後首個新學年，青年協會今（11日）公布問卷調查結果指，約42%受訪中學生壓力指數偏高，達7分或以上（10分為滿分），回落至疫前水平。學生最為擔憂成績退步；更有超過一半學生出現抑鬱徵狀，難以集中精神。青協媒體輔導中心督導主任陳英杰認為，疫情期間的防疫措施已解除，令學生減少顧忌，以致壓力指數稍為回落。

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青年協會以問卷形式訪問逾5,500名中學生，了解學生開學情緒及適應狀況，發現41.8%受訪中學生壓力指數偏高，達7分或以上（10分為滿分），較去年46.5%低約3.5個百分點，持續放緩，亦與疫前、即2019年的41.7%相近。面對新學年，超過3成學生擔憂成績退步，其次為難以自律學習，以及功課、測考繁重。

調查亦加入美國及台灣的流行病學研究中心抑鬱量表，發現有超過一半、即52.3%學生有關評分達16分或以上，出現抑鬱徵狀，與前年調查數據相若。他們會難以專注在要做的事情上，甚至睡得不好。

陳英杰表示，社會全面復常，疫情期間實施的防疫措施已解除，令學生減少顧忌，以致壓力指數稍為回落，同時更願意對外求助。但他認為，由上網課回復實體課、參與課外活動及補習班等，需要重新適應時間管理、作息時間，以致學生出現難以自律、注意力不集中及擔心成績退步等情況。

因此，陳英杰建議學生適時「放負」，排解個人情緒，遇到困難時應主動向師長、社工或輔導機構尋求協助；在社交方面，亦應把握參與課外活動機會，與同學建立關係，認為這樣有助身心健康。同時，他建議家長應循序漸進地為子女安排課外活動，不應把行程擠滿，並應多加了解子女在學校的適應狀況、成績，以便在學業上作出期望管理，訂立合適目標。

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記者：梁凱婷