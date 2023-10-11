【著數優惠】永安大減價筍貨低至3折起　購物滿額即送現金券【內附多圖】

▲ 永安百貨超級購物日開始了！由即日起至10月29日期間，大量筍貨激減低至3折。

香港百物騰貴，購物當然要格下價，抵買抵吃做個精明眼，咁就使得開心啲。要買平貨，當然也要講求質量，而且要識得選擇真減價貨品，永安百貨超級購物日開始了！由即日起至10月29日期間，大量筍貨激減低至3折。

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購物有折扣不特止，若購物滿指定金額，即送永安現金券之餘，恒生信用卡客戶憑卡購物更專享高達$250永安現金券及精選貨品額外95折優惠。加上門市限時超抵優惠、即減優惠及彌敦道店限定優惠，讓你買個暢快！

超級購物日超筍著數*

1.送永安現金券：即日累積購物淨額每滿$1,800，即可換領$50永安現金券1張，下次購物可作現金$50使用。數量有限，送完即止。

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2.恒生信用卡客戶專享：高達$250永安現金券：憑恒生信用卡即日單一簽賬淨值滿指定金額，即可換領高達$250永安現金券。數量有限，先到先得，額滿即止。以及精選貨品額外95折。

3.部門優惠券：憑優惠券購買指定貨品滿指定金額，可享折扣優惠。

4.門市限時超抵優惠：於指定日子購買指定貨品可享當日門市限時超抵優惠。

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5.彌敦道店限定優惠：於彌敦道店購買指定貨品可享該店限定貨品優惠。

6.即減優惠：於男裝部、女裝部、男女戶外服飾部、童嬰世界、玩具文房、鞋部及手袋部購買指定貨品滿指定金額或數量，可享折扣優惠。

7.免費送貨服務：購物滿$1,200，憑當日永安百貨發票可享免費送貨服務。

8.泊車優惠：購物滿$300，可享泊車優惠。車位有限，先到先得。

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*只適用於上環總店、彌敦道店及尖東店

編輯：葉翠華