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【著數優惠】永安大減價筍貨低至3折起　購物滿額即送現金券【內附多圖】

休閒消費 13:23 2023/10/11

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熱門 名校專區 你好，我的大夫 杭州亞運 香港人在北京 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

永安百貨超級購物日開始了！由即日起至10月29日期間，大量筍貨激減低至3折。

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編輯：葉翠華

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