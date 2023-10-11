【心臟疾病】打麻雀叫糊緊張過度突昏迷　婦人送院證患「心碎症候群」【附3類高危人士】

▲ 打麻雀叫糊緊張過度突昏倒，婦人送院證患「心碎症候群」。

不少人都會趁假期與親友相聚打麻雀。台灣一名婦人早前在打麻雀期間突然暈倒，一度失去呼吸、心跳，送院後證實患「心碎症候群」。有醫生指出，此症多由劇烈情緒反應引起，亦有研究指出3類人士屬於高危群組。

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根據《TVBS新聞網》、《三立新聞網》報道，事發於今年8月，新北市一名70歲的周姓婦人與朋友打麻雀，期間懷疑因快要叫糊而太緊張，突然趴倒在桌上，一度失去呼吸心跳，友人立即報案求助，並在救護人員指導下，為婦人施行心肺復甦法（CPR），其後救護人員到場接手搶救，婦人恢復心跳，送院後被診斷為「心碎症候群」。

耕莘醫院心臟內科主治醫生黃致翰表示，「心碎症候群」指出現劇烈情緒反應後，心臟突然不收縮，導致心因性休克，或引起致命性的心律不整，令患者失去脈搏與呼吸，腦部缺氧而昏迷。

報道提到，院方為婦人安裝心臟去顫器，避免發現同類事故。婦人事後憶述情況，指當快要聽牌，心情有點緊張，之後便昏倒，而目前已經康復出院，又笑言已經與朋友約好，下個月再打牌。

症狀與心臟病發相似 婦女是高危一族

綜合約翰霍普金斯大學Ilan Wittstein博士研究，及相關文獻，顯示女性及50歲以上人士，或有心理疾病如抑鬱、焦慮等人士，患上「心碎症候群」的風險較大。此症常因極端情緒如悲傷、憤怒等，或壓力引起。

人體將產生大量腎上腺素以幫助應對壓力，超出了心肌承受範圍，令心臟小動脈變窄、血流量減少。過量腎上腺素更可能與心臟細胞結合，細胞因此進入了大量的鈣，令心臟細胞無法正常跳動，影響心臟泵血功能，引發與心臟病發相似的症狀，但不會堵塞心動脈。患者通常在數天或數星期内能自行康復。

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責任編輯：羅嘉欣