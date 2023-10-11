【正能量】創作人Pen So奪日本國際漫畫獎銀獎　得獎作烏克蘭出版安撫戰亂人心　

▲ 創作人Pen So（蘇頌文）擅長以黑白線條作畫，當中的因由除了受到馬榮成的影響外，另一位影響他深遠的還有日本漫畫家井上雄彥。Pen說：「《男兒當入樽》後期的人物和背境線條非常繁雜，我驚訝黑白線條都可以呈現精采的畫風，從此我決定如果有一天的要繪畫漫畫，都只會用上黑白色。」（攝影：湯致遠）

香港的創作人其實很厲害，Pen So（蘇頌文）是其中之一，看看他的「履歷」，甚至可以用很厲害來形容。他由2005年至今獲獎無數，特別是今年憑《回憶見》榮獲第16屆「日本國際漫畫獎」銀獎，今個星期六他更會與at.home傢俬店合作舉行《MEMORIES at.home》展覽，身為他的粉絲又或是想認識這位創作人，都不可錯過這個機會。

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日本是全球最頂尖的動漫王國，據日本動畫協會（AJA）公布《2022年日本動漫產業報告》指出，2021年動漫市場規模達2.74兆日元，而海外市場佔47.8%，作為領導世界動漫業的翹楚，能夠得到他們的賞識或獲獎，是對創作人或漫畫家一個極大的鼓舞，而背後的潛台詞正是訴說你的作品已經達國際級的水準，能夠獲得這個榮耀的港人就是Pen So。

大家不要以為今天的Pen繪畫了得，定是幼承庭訓，但原來他從未有習畫，叫筆者意外的是這位小伙子原來健談得很，看看他的自我介紹：「我是土生土長的插畫家和漫畫家，作品以黑白和多線條的真實系為主，曾經出版了5本作品，由第一本《香港災難》到最新的《回憶見》，而被大家談論最多的是後者，因為獲得了國際性獎項，可以說是我的代表作。」

至於緣何今天成為全職插畫師/漫畫家？不得不說馬榮成對他的影響最為深遠。

▲ Pen親身飛往日本接受第16屆「日本國際漫畫獎」銀獎。小插曲的是其後他前往集英社會見《週刊少年Jump》的總編輯，笑言當時的感覺就如《爆漫》的劇情般，不過這位總編誤以他是來投稿。Pen說：「當時這位總編話《回憶見》像fine art似的，不夠熱血呢﹗」（圖片受訪者提供）

受馬榮成影響最深

「自己對港漫認識源於最初喜歡看鄺氏的《拳皇》，之後看了電影《風雲》，被劇情深深吸引，看畢電影後隨之緊貼追看漫畫，而為了一睹『馬Sir』（馬榮成）風采，參加了當時的漫畫大師班，由這時開始多了繪畫。」

不過，促使Pen踏上全職獨立創作人這條路，看來社會環境亦推了他一把。

「我很記得在漫畫大師班上，馬sir語重深長地對我們說千萬不要衝動下決心全身投入繪畫，要用正職來培養興趣，但世事奇妙的是當時我和朋友開設design house，及後在市場上因為很多公司建立起自己的設計部門，令我們工作驟減，設計亦變得廉價起來。另一方面，自己在繪畫上愈見順利，所以當全職創作人可不是懷著熱血一下子的衝動，反而是出於自然的步伐。」

《回憶見》揚威國際

就正如Pen所說，今天來到第3版的《回憶見》，暫時可以說是他的代表作，這漫畫在第60屆「日本國際漫畫獎」勇奪銀獎，能夠在77個國家和地區及503部作品中脫穎而出，實在不可小覷﹗Pen笑言直到現在都感到非常夢幻。

「《回憶見》於2018年已經有了故事大綱，雖然自己愛繪畫舊日的香港，但希望藉著這作品來提醒自己眷戀舊香港的同時要往前看，做創作依戀舊日會裹足不前。當然，呈上作品時，自己都有幻想過得獎，到真的收到通知獲獎時，加上沒有其他香港人獲獎，心想這個結果都幾『恐怖』呢﹗哈......」

作品就是你的卡片

《回憶見》的獲獎令不少人認識Pen So，他在訪問中更提及甚至有些從來不看漫畫的人，都因為獲獎後好奇心的驅使而購買，甚至亦多了很多機會和不同的單位和客戶合作，例如早前《叱咤903 THIS THIS展》，和即將在at.home傢俬店內舉行的展覽便是很好的例子。

▲ Pen就是憑《回憶見》而奪得第16屆「日本國際漫畫獎」銀獎，圖中是即將在展覽會場發售的第3版全新封面，大家不可錯過。（$320/圖片受訪者提供）

「我非常明白在商業社會裏，在繪畫方面，大家很難去定義作品的好與壞，今次得了獎，找我工作的人都會容易和他的老闆交待我是何許人。現在做一本書就好像是一張卡片似的，情況就如歌手做單曲CD派上電台宣傳一樣，錢是賺不了多少，但往後不同的機會多了是一件好事。」

安撫戰火中的心靈

最好的例子是因為《回憶見》得獎，未來的日子美國、西班牙、甚至烏克蘭都會相繼推出當地的版本，說到今天被戰火蹂躪的烏克蘭，Pen的感覺最深，亦叫他最是感動。

「今年去了法國安古蘭國際漫畫節（歐洲史上最悠久的漫畫節），在當地有幾個國家恰談《回》的版權，當中有來自烏克蘭的出版商，在法國和他們達成初步合作，但我回港後和他們失了整個月的聯絡，待再次收到他們的電郵後，才得知他們受到戰火洗禮，縱使如此，他們仍然希望將《回》帶給當地的讀者。」

「這件事教我非常感動，亦叫我想起往日本接受獎項時，當時日本外務省副大臣說到漫畫的力量是很強大的，日本的動漫於海外授權方面有著很驕人的成績，就算遠在世界戰亂的一方都懂得日本的漫畫，所以很希望藉著漫畫能夠安撫戰亂中的人民。」

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「而我亦從來沒有想過打仗中的烏克蘭市民仍然希望看漫畫，所以我都要出一分力，希望他們看到《回憶見》時，可以從現實中抽離投入到漫畫的世界裏。」



at. home X Pen So個人漫畫展《MEMORIES at.home》

日期：10月14日至11月5日

時間：星期一至五（11am-8pm）

星期六、日、公眾假期（11am - 8：30pm）

地點：銅鑼灣京士頓街9號I號舖地下

查詢：2803 7170

備註：免費入場