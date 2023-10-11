【著數優惠】$5參加雙人2天高鐵團+$10買高鐵車票　高鐵5周年送2萬份獎品逾240萬元【內附連結】

▲ 高鐵5周年送2萬份獎品逾240萬元。

高速鐵路﹙香港段﹚(高鐵)自2018年開通以後，大大縮短往返香港與內地的交通時間，迅速成為往來兩地的首選交通工具。適逢高鐵投入服務5周年，港鐵宣布推出5周年震撼大激賞優惠回饋乘客，讓大家以超優惠價錢搭高鐵遊覽內地，盡情玩樂。

作為5周年優惠大激賞的重頭戲，高鐵將推出限時「一撳抽獎」活動。MTR Mobile的登記用戶可於2023年10月18日下午2時至6時期間登入手機程式參加抽獎，贏取驚喜獎品，當中包括以$5震撼價參加高鐵雙人2天團、及以低至$10的超筍價購買高鐵二等座成人車票。機會難逢，記得通知朋友準時開app一齊抽獎！

最新影片推介：

高鐵5周年「一撳抽獎」活動內容

MTR Mobile 註冊會員於2023年10月18日下午2時至6時期間登入手機程式即可參加抽獎，每位註冊會員限參加抽獎一次。活動將送出共二萬份獎品，總值超過$240萬元。獎品包括：

$5 參加高鐵雙人2天團

$5參加中旅社 雙人順德中山 2天團 價值$1,290 名額100個

$5參加永安 雙人東莞美食 2天團 價值$1,318 名額100個

$5參加美麗華 雙人惠州美食 2天團 價值$1,318 名額100個

$5參加東瀛遊 雙人東莞純玩2天團 價值$1,198 名額100個

$5參加大航假期 雙人河源溫泉 2天團 價值$1,198名額100個

超筍價購買高鐵車票

$10購買香港至福田高鐵二等座成人車票一張 (原價: $74#) ，名額10,000

$20購買香港至深圳北高鐵二等座成人車票一張 (原價: $82#)，名額7,000

$80購買香港至東莞高鐵二等座成人車票 一張 (原價: $166#)，名額1,000

$100購買香港至廣州南高鐵二等座成人車票 一張 (原價: $234#) ，名額800

$100購買香港至廣州東高鐵二等座成人車票 一張(原價: $234#) ，名額700個

# 高鐵網站2023年10月票價

▲ 高鐵5周年優惠大激賞第二擊，聯乘八家旅行社推出超過50個、行程由2天至7天的「高鐵5周年超值團」，價錢低至$249。

逾50個高鐵超值團

而高鐵5周年優惠大激賞第二擊，聯乘八家旅行社推出超過50個、行程由2天至7天的「高鐵5周年超值團」，價錢低至$249，目的地包括深圳、惠州、佛山、中山、肇慶、韶關、廈門、梅州、褔建、順德、桂林、貴州、長沙、張家界等超過15個熱門旅遊城巿，讓大家以超值價出走一趟短線旅遊。

超值團將由2023年10月13日 至2023年12月13日期間接受預訂。

中銀信用卡買高鐵票享回贈

另外，5周年優惠大激賞第三擊，憑中銀大灣區青年卡﹙信用卡﹚於指定地點購買跨境高鐵車票即可享高達10% 現金回贈，每月回贈高達 HK$200！

推廣日期: 由即日起至2024年12月31日

指定地點: 香港西九龍站票務櫃位及售票機、及 香港中旅社11間指定分社

編輯：葉翠華