  • 24°C
香港時間 : 20231012日 (週四) 02:40
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 名校專區 你好，我的大夫 杭州亞運 香港人在北京 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【著數優惠】$5參加雙人2天高鐵團+$10買高鐵車票　高鐵5周年送2萬份獎品逾240萬元【內附連結】

休閒消費 13:52 2023/10/11

分享：

分享：

熱門 名校專區 你好，我的大夫 杭州亞運 香港人在北京 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

高鐵5周年送2萬份獎品逾240萬元。

高速鐵路﹙香港段﹚(高鐵)自2018年開通以後，大大縮短往返香港與內地的交通時間，迅速成為往來兩地的首選交通工具。適逢高鐵投入服務5周年，港鐵宣布推出5周年震撼大激賞優惠回饋乘客，讓大家以超優惠價錢搭高鐵遊覽內地，盡情玩樂。

作為5周年優惠大激賞的重頭戲，高鐵將推出限時「一撳抽獎」活動。MTR Mobile的登記用戶可於2023年10月18日下午2時至6時期間登入手機程式參加抽獎，贏取驚喜獎品，當中包括以$5震撼價參加高鐵雙人2天團、及以低至$10的超筍價購買高鐵二等座成人車票。機會難逢，記得通知朋友準時開app一齊抽獎！

最新影片推介：

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】伴侶成心靈依靠　陳嘉慧認真對待每個角色

高鐵5周年「一撳抽獎」活動內容

MTR Mobile 註冊會員於2023年10月18日下午2時至6時期間登入手機程式即可參加抽獎，每位註冊會員限參加抽獎一次。活動將送出共二萬份獎品，總值超過$240萬元。獎品包括：

$5 參加高鐵雙人2天團
$5參加中旅社 雙人順德中山 2天團 價值$1,290 名額100個
$5參加永安 雙人東莞美食 2天團 價值$1,318 名額100個
$5參加美麗華 雙人惠州美食 2天團 價值$1,318 名額100個
$5參加東瀛遊 雙人東莞純玩2天團 價值$1,198 名額100個
$5參加大航假期 雙人河源溫泉 2天團 價值$1,198名額100個

超筍價購買高鐵車票

$10購買香港至福田高鐵二等座成人車票一張 (原價: $74#) ，名額10,000
$20購買香港至深圳北高鐵二等座成人車票一張 (原價: $82#)，名額7,000
$80購買香港至東莞高鐵二等座成人車票 一張 (原價: $166#)，名額1,000
$100購買香港至廣州南高鐵二等座成人車票 一張 (原價: $234#) ，名額800
$100購買香港至廣州東高鐵二等座成人車票 一張(原價: $234#) ，名額700個

# 高鐵網站2023年10月票價

高鐵5周年優惠大激賞第二擊，聯乘八家旅行社推出超過50個、行程由2天至7天的「高鐵5周年超值團」，價錢低至$249。

逾50個高鐵超值團

而高鐵5周年優惠大激賞第二擊，聯乘八家旅行社推出超過50個、行程由2天至7天的「高鐵5周年超值團」，價錢低至$249，目的地包括深圳、惠州、佛山、中山、肇慶、韶關、廈門、梅州、褔建、順德、桂林、貴州、長沙、張家界等超過15個熱門旅遊城巿，讓大家以超值價出走一趟短線旅遊。

超值團將由2023年10月13日 至2023年12月13日期間接受預訂

中銀信用卡買高鐵票享回贈

另外，5周年優惠大激賞第三擊，憑中銀大灣區青年卡﹙信用卡﹚於指定地點購買跨境高鐵車票即可享高達10% 現金回贈，每月回贈高達 HK$200！

推廣日期: 由即日起至2024年12月31日
指定地點: 香港西九龍站票務櫃位及售票機、及 香港中旅社11間指定分社

編輯：葉翠華

相關文章

【周末好去處】澳門藝博館展故宮及上博精品　中國花鳥第一人：惲壽平書畫特展
17:52 2023/10/06
【周末好去處】澳門藝博館展故宮及上博精品　中國花鳥第一人：惲壽平書畫特展
【台灣旅行】Pokémon Center 12月登陸台北　必影巨型啟暴龍打卡位【內附地址】
12:01 2023/10/03
【台灣旅行】Pokémon Center 12月登陸台北　必影巨型啟暴龍打卡位【內附地址】
【旅遊日本】《咒術迴戰》限定澀谷事變主題Cafe　10月19日起遊日本歎暗黑餐點【內附地址】
13:12 2023/10/10
【旅遊日本】《咒術迴戰》限定澀谷事變主題Cafe　10月19日起遊日本歎暗黑餐點【內附地址】

你可能感興趣

【周末好去處】澳門藝博館展故宮及上博精品　中國花鳥第一人：惲壽平書畫特展
17:52 2023/10/06
【周末好去處】澳門藝博館展故宮及上博精品　中國花鳥第一人：惲壽平書畫特展
【台灣旅行】Pokémon Center 12月登陸台北　必影巨型啟暴龍打卡位【內附地址】
12:01 2023/10/03
【台灣旅行】Pokémon Center 12月登陸台北　必影巨型啟暴龍打卡位【內附地址】
【旅遊日本】《咒術迴戰》限定澀谷事變主題Cafe　10月19日起遊日本歎暗黑餐點【內附地址】
13:12 2023/10/10
【旅遊日本】《咒術迴戰》限定澀谷事變主題Cafe　10月19日起遊日本歎暗黑餐點【內附地址】
旅遊資訊 著數優惠 高鐵 車票 玩樂 東瀛遊 大航假期 港鐵

最高瀏覽

【最新消息】17歲男拔中六生失蹤8日已被尋回　父母到醫院探愛兒
【最新消息】17歲男拔中六生失蹤8日已被尋回　父母到醫院探愛兒
【失蹤人士】男拔中六生失蹤8日　母親fb發文盼神蹟降臨兒子身上
【失蹤人士】男拔中六生失蹤8日　母親fb發文盼神蹟降臨兒子身上
急症室最長等候時間（10月12日 時間00:05）
急症室最長等候時間（10月12日 時間00:05）