【心律不整】30歲女心律不整每日超過1萬次　6招預防心室早期收縮

▲ 30歲女心律不整每日超過1萬次，6招預防心室早期收縮。

一名30歲年輕女性因心悸與胸痛症狀來到門診求治，在一系列的檢查報告，均顯示這位女性心臟功能良好，也沒有結構性的異常，但其24小時心電圖檢查發現一天竟然有超過一萬下的「心室早期收縮」，因此開始接受口服藥物治療。但經過多次藥物調整，其症狀與心律不整次數仍無法緩解，因而轉至心臟電生理學科尋求進一步電生理燒灼手術治療。

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然而傳統的心律不整電燒手術是利用X光輻射透視心臟，幫助醫師將導管放到正確的地方，進而做出正確的診斷並予以治療。但患者擔心檢查中的輻射暴露可能會造成後遺症，因此遲遲無法接電燒治療。經過醫病間詳細討論與溝通，最後患者接受3D立體定位系統燒灼術，在相當低輻射的環境下，精準成功地治療心室心律不整的病灶，心臟終於不再亂跳，也不用再吃藥。

每天心律不整次數超過1萬次！ 發生「心室心律不整」該如何改善？

人類的心臟跳動是由右心房的「竇房結」來控制，經由「房室結」把電刺激由心房傳到心室，引起心臟的收縮，以維持正常的血壓及身體所需之血液供應。正常情形下，人的心跳在休息狀態下是規律的，每天心跳的總次數約為12,000-15,000次。

「心室早期收縮」是由心室的異位節律點發出激動波使心室提早收縮，而一般來說，心室早期收縮並不會造成生命危險，因此藥物治療仍是優先的選擇，但在某些狀況下，如發作頻率過高（每天心律不整的次數超過6,000-10,000次或比率超過5-10%）、心臟收縮功能異常、以及症狀明顯難以忍受的病人，電生理燒灼術治療大都能收到立竿見影之效果，讓病人在術後的發作次數大幅下降，甚至治癒。

有望達到「治療零輻射」目標！ 「3D立體電燒手術」和傳統手術有何不同？

一般傳統的心律不整電燒手術是利用X光透視心臟，幫助醫師進行準確的心導管電氣診斷與燒灼治療。但對於兒童、年輕女性、孕婦、甚至醫師來說，暴露在輻射當中對人體都不是一件很好的事。

相對地，3D立體定位系統藉由裝置在病人身上的貼片位置，讓電腦去定位導管與心臟的相對位置，不需要輻射線暴露就可以達到和傳統X光透視一樣的效果，不但減少輻射量、降低病患風險，甚至達到零輻射目標，而且在定位上更比傳統X光透視的方式精準，因此對於心律不整的治療是一大福音。

目前「低輻射的3D立體定位系統燒灼術」主要應用於陣發性上心室頻脈、心室早期收縮及典型心房撲動的病患，但未來也有機會應用在其他心律不整的地方。進一步地，健保對於複雜性心室心律不整是有給付3D立體定位系統燒灼術，但若是年輕或懷孕者患有一般性上心室心律不整，則必須自費使用。

光戒菸、戒酒還不夠？ 醫曝心室心律不整保健方式

最常見的心室早期收縮類型其實是「不明原因」，好發在中年女性，通常患者健康狀況良好，就是心臟亂跳個不停，而這類型心律不整，異常放電的位置大多坐在右心室出口附近。且其大多為良性的，可以從調整日常生活型態預防，如充足睡眠、保持情緒穩定、適當調解壓力、戒菸、和避免過量酒精性及含咖啡因的飲料等。

除不明原因外，缺血性心臟病（心肌梗塞）也是產生心室早期收縮的另一個重要原因，另外心臟若有基因上的缺陷或結構性心臟病，亦會發生心室早期收縮，甚至誘發更嚴重的心室頻脈，進而危及生命，因此藥物治療與電燒手術皆有其必要性。

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【本文獲「潮健康」授權轉載。標題經TOPick編輯修改，原題為《30歲女每日「心律不整」次數竟超過1萬次！ 醫用「1治療」讓她心臟不再亂》】