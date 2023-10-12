【尖子培育】7歲小太空人難忘感受月球漫步　女拔天文尖子盼當科學家探索宇宙

「為甚麼地球一定是球體，而不是正方體或角柱體？」年僅7歲就讀拔萃女小學的梁凱晴（Chloe）對天文宇宙充滿好奇，不但被選為小太空人並完成美國模擬太空人訓練，更是校內活躍分子，奧數、中英文朗誦等難不倒她。Chloe父母坦言，時下小孩不受威逼教育的方式，陪伴及支持她發掘興趣是最重要。

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由萬通保險主辦及贊助的「萬通保險小太空人訓練計劃」，4月完成第一輪遴選，5月選出50位入圍的準小太空人，當中再選出20位準小太空人進入6月舉行的面試。最後8位小太空人脫穎而出，而7歲的Chloe是今年的小太空人中年紀最小。

赴美參加模擬太空人訓練

Chloe早前遠赴美國接受模擬太空人訓練，模擬駕駛實物原大的太空船、乘坐多軸椅感受太空無重力狀態、製作及發射模型火箭、學習空氣動力學及模擬於太空步出機艙外執行「太空任務」等。她表示，旅程中最難忘是在 1/6 地心吸力下感受月球漫步，及與曾執行太空任務的太空人對話，

「要在無重狀態飄下飄下，其實生活非常不便，無想過連最基本的刷牙，上到太空都變成困難的事」。

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Chloe個性活躍外向，喜歡接受挑戰，體驗了模擬乘坐太空船進入地球軌道、近距離觀看火箭發射台，亦參觀土星5號火箭及標誌著太空探索重要里程的「亞特蘭蒂斯」號。她表示，未來希望成為科學家，把太空人收集回來的碎石拿來研究，幫助大家探索宇宙。

銀河系實在太大、太神秘，有甚麼星球還未被發現？好想去了解一下。

與太空結緣因K3要做功課

Chloe父母均出身於金融界，女兒與天文宇宙結緣源於幼稚園高班時的一份功課，當時應老師要求親子製作一個氧氣樽，用水樽加兩條繩索緊孭上身，模擬上太空的過程，就是這樣她開始認識太空。Chloe媽媽表示，女兒對太陽系有興趣，就帶她到太空館多走幾轉，「太陽溫度究竟有多少度？土星由氣體組成嗎？為什麼只看到月球的一面，永遠看不到另一面呢？跟她解釋不同類型問題，她會愈聽愈興奮」。

Chloe父母主張以女兒意願為先作教育起點，

現時教育小朋友不可以用威迫式，陪伴及支持她發掘興趣是最重要，當她有興趣做一件事時，你叫也叫不停。

很多家長均喜歡購買不同類型書籍予子女，希望培養他們閱讀習慣，不過Chloe爸爸卻笑言，家中有關天文學的書籍的數量只有不足10本，他認為很多知識都可以上網找答案或有大量影片參考，買10本書與幾十本書的分別不大。

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Chloe除了是天文學的發燒友，亦非常熱愛奧數、乒乓球、國際象棋、中英文朗誦、合唱團、話劇等，忙得連放空時間也不多。爸爸認為，最重要是女兒能寓學習於娛樂，一家人每逢周末也會到戶外走走，最近帶過Chloe到清真寺，讓她認識不同宗教，之前亦曾到深圳遊樂，過程中教導她出境過關的注意事項。爸爸表示，以真實情景引導她思考，或者比不斷閱讀有更大的得著。

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記者：李盛芝