【正能量】跨國企業高層壯年轉任NGO　從馬拉松到毅行者悟出逆旅人生

▲ Wilson表示，每一次行山攻頂，辛勞過後我總不禁讚嘆『香港真係好靚』，愈來愈喜歡這裡。

林偉漢（Wilson）三十出頭已任職跨國企業高層；八年前卻毅然轉換跑道，到NGO（非牟利組織）工作。於他而言，職場與人生跌宕，都不及參與馬拉松賽事與毅行者的經歷難忘；且邀請這位看不出快將入「入五」的運動好手，在其毅行者隊伍組成十周年之際，回顧廿年越野與工作的得失。

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為信仰長跑與毅行

Wilson中學時已是運動健將，常被老師點名去打籃球、游泳，但未曾想過長跑。「記得2004年，要跟教會到青海與西藏交界的地方進行短期宣教。去一個普通家庭，也要走去海拔三千米、徒步一整天才到。同時那時準備一天從商界退下，兼職修讀神學課程。」這兩件事令他決定要好好鍛練身體與毅力才成。那時Wilson任職企業高層若干年，「商界的營運法則是投入最少、產出最多；但要回應信仰上的計劃，我想學習另一個原則，用最多的努力，完成每一件小事。」

此時他想起馬拉松，就買對跑鞋去跑。可是跑二千米已叫苦連天，於是請教朋友、上網找資料，目標是完成人生第一個全馬（42.192公里），以及往後的青海短期宣教之旅。經過鍛煉，他順利連續數年前往青海，沒高山反應；至於人生首次全馬成績是？「好像半行半跑，5小時內完成。後來試跑海外馬拉松，約用4.5小時吧。」

▲ Wilson說能在疫情後與「Ali Dreamer」隊再度在上屆參與毅行者，實在興奮無比。

2014年，當時已在阿里巴巴集團工作數年的Wilson，接收到新的考驗：「就是那時被同事導咗我升仙！」原來這企業有位每年參加毅行者的同事，已具十年跑齡的他，自然被羅致入隊。但別忘賽前連續幾個月的週末操山，要放下公事跑到山野，對大企業職員而言，並不簡單。

「的確隊員有時一路行一路conference call，甚至傾deal也有。」但行山始終是他休息的最佳方法，「上山前要構思路線、注意天氣及隊員狀態；在山上更要留心步速、動作等，專注總令人忘憂。」

▲ 2014年在阿里巴巴集團工作，參與同事組成的「Ali Dreamer」隊，這是他參加首次毅行者。

他很感激在商界與教會，都有一班出生入死的好朋友，多年來與他走過香港不同山徑。「我喜歡有隊員共同完成一件事的感覺，所以很少獨自參加山賽。而毅行者設有support team，我稱他們為『第五隊員』，他們須早過我們爬上check point，動輒在寒風中等待一至兩小時，更細心地預備熱食；有賴他們才能完成旅程。」

如今他與隊員多在27小時多完成賽事，今年目標將推進24至26小時之內。每年為團隊的共同目標燃盡生命，是他最期待的事；原因或許是，能有人與他一起拋開現實的種種，尋回生命的原始與純粹。「所以我們的隊名，十年來也叫Ali Dreamer。」

轉換跑道尋找使命

「Ali Dreamer」讓他在山間與商場追夢，但他的夢想，卻在更遠的方向。2014年爾後，Wilson愈來愈感到香港年輕人的生活壓力，愈發想為他們做點事。「我有想過開辦社企，連名字者想好了。跟很多人洽談，卻似乎沒有開路。」

因緣際會下認識了青少年服務機構「突破」，獲邀加入：「香港、青少年、多元職志、個人成長、山野歷奇、文化建立、輔導……都是『突破』幾十年默默耕耘的事，原來也正是我想參與的事。」毫無懸念，他於2015年轉職加入「突破」。

Wilson由人才資源總監晉升至副總幹事，多年來盡力不把商界只講求效益的一套帶進NGO，而是盡能力秉持行山與工作的方針，重視與信任隊友，全力以赴，「餘下就交給上主帶領。」

他亦透過接觸青少年，並給合多年遠足經驗，幫助同事製訂合適的事工方案。「若用行山為比喻，也許年輕人在香港生活，如上坡般辛苦。朋友離港已感孤單，生活成本也高。如果能跟他們一起上山下山，如同捱過人生一個又一個大山，生命便沒那麼孤單。」

▲ 突破機構每年11月都舉辦行山籌款活動「逆旅先鋒」。Wilson與同事（圖）籌辦今屆「逆旅先鋒」，用上主題是「Here We Stand」，寓意在逆境中「突破」仍一如以往與青少年同行。

今年他與幾位同事籌委，就一同為「突破」山野籌款活動「逆旅先峰」構想新點子 —— 邀請參加者組隊行走全港多個指定山嶺與景點，用自己的方式與友人走遍香港。「這些指定的地點，如香港山頭般有高有低，像有大帽山也有格仔山。希望參加者或哪天遇上困難，會想起『那麼高的山我曾經爬過；如今即使身處低谷，走好面前一步，高山總可跨過』。」

正因他也曾被香港的山野感動過，「每一次行山攻頂，辛勞過後我總不禁讚嘆『香港真係好靚』，愈來愈喜歡這裡。」

回想十九年前訂下的信仰目標，他笑言無論如何也練成了毅力：「而馬拉松與山賽的學習，收獲更是遠遠比預期更多。」沒如聖詩般說要挪開大山；但能給別人的生命鋪下小石，豈不是更有意義嗎？

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逆旅先鋒2023——一起走遍香港，解鎖20個山嶺

突破機構每年11月都舉辦行山籌款活動「逆旅先鋒」。Wilson與同事（圖）籌辦今屆「逆旅先鋒」，用上主題是「Here We Stand」，寓意在逆境中「突破」仍一如以往與青少年同行。只要參加隊伍在11月內到達最少1個、最多19個預設的Stand Point ，舉起「逆旅先鋒2023」精美毛巾與美景打卡，並上傳照片至專頁；Stand Point愈多人達陣，網站地圖上的Stand Point便愈光亮。

隊伍更可同時參加11月18日的7公里或14公里實體活動，一齊上斜下坡，走到第20個Stand Point。

https://innerchallenge.breakthrough.org.hk/

撰文：林蕙芝

圖片：黃國榮、受訪者提供