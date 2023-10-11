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【香港人在北京】當年緋聞不絕現變老婆奴　盧慶輝不當虎爸：我會畀好多空間個仔

娛樂 14:19 2023/10/11

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盧慶輝被妻兒成功「收服」！

移居內地多年的盧慶輝近年回歸幕前，他有份演出近日播映的劇集《香港人在北京》，飾演大中華CEO「丁志強」的他昨晚霸氣登場，跟陳展鵬所演的「港仁」鬥戲。

【香港人在北京】洪永城與陳星妤傅嘉莉兩大女神合作　盧慶輝陳展鵬鬥餐死

盧慶輝愛演戲：體驗不同人生

盧慶輝早前接受TVB娛樂新聞台訪問，說到今次特別客串演出，原來是獲導演鍾樹佳邀請，自從2001年轉投內地發展後，盧慶輝可說絕跡香港娛樂圈。

問到何解相隔十多年才回歸娛圈，盧慶輝解釋：「其實都真係好鍾意拍嘢，但之前比較忙，對呢行真係好感興趣，可以體驗不同的人生。加上好掛住香港觀眾。香港係我出生成長地方，見證我入行同埋喺呢行成長，希望有好多好嘅作品可以畀你哋見到，等你哋記得我。」

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憑《真情》而彈起

當年於處境劇《真情》演靚仔醫生「唐立生」，角色更成港人集體回憶，他說該劇已重播三至四次，有空也會翻看，盧慶輝說：「好多謝TVB畀機會我演咁好嘅劇集，畀我認識一班很傑出的前輩，好似丹爺、司棋姐和家燕姐，他們教識我好多嘢，包括呢行嘅甜酸苦辣，很感謝這段經歷。」

初出道的盧慶輝青靚白淨，曾被封「師奶殺手」，對此他笑說：︰「剛出道時係幾幼嫩，嗰陣係小鮮肉，而家係老臘肉，」

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負面新聞影響星途

原本星途發展不俗，不過盧慶輝緋聞多多之餘，有傳2000年他於澳門夜店消遺時遇襲，受負面新聞打擊而急流勇退離開，對此盧慶輝說：「都唔係話急流勇退嘅，那時候比較年輕，好多嘢都處理得唔好，機緣巧合下來到內地，見到呢度有好多機會，慢慢開始做生意。」

在內地從事房地產生意多年，問到是否已賺幾桶金？盧慶輝：「都OK吧，賺了幾桶金呢？我唔知道，因為沒有數過，因為我啲錢都係老婆管。」

盧慶輝育有一名兒子！（網上圖片）

【久未露面】《真情》盧慶輝一度轉行做地產　張慧儀舊愛北上落地生根：非常喜歡這裡

變寵妻暖爸

盧慶輝跟太太拍拖半年即閃婚，他說當年於某活動上認識太太，事後二人沒多聯絡，一年後重遇就拍拖，他說：「緣份注定就一起吧，初認識不久已感覺她就是我太太，唔知何解，是緣份吧。」

婚後二人育有一子，轉眼兒子已經9歲，盧慶輝笑說：「阿仔個樣好似我，但係性格就似太太，」

盧慶輝又說給予兒子很大自由度，他說：「我會畀好多空間個仔，他兩、三歲的時候，我帶他出外，會讓他自己先行，碰到問題看他如何解決，某時在安全情況下，讓他望不見我，但我又看到他的，看看他在陌生環境如何應變事情。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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