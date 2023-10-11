【你好，我的大夫】吳偉豪Keep弗騷肌　陳嘉慧天台訴苦戲獲讚：唔係花瓶

▲ 《你好，我的大夫》

TVB劇《你好，我的大夫》在昨晚（10月10日）劇情亮點落在吳偉豪（Ricco）身上，劇情講述歡喜冤家路遠志（吳偉豪飾）及袁絲絲（陳嘉慧Erica飾），一個因要繼承爺爺嫲嫲的路林醫館壓力爆煲、一個因被同期的「糖EC」（游嘉欣飾）比下去大感冇癮，失意的二人借酒澆愁後意外同床。

雖未有發生關係，但被赤裸上身的遠志嚇了一跳的絲絲，鬧爆遠志之餘更大力踢向遠志要害，二人發展令人期待。

【你好，我的大夫】幫陳嘉慧治重要部位勁爆笑 吳偉豪演技進步受公司重用

遠志重複犯錯

據知「遠絲CP」後續發展繼續一波多折，遠志因說錯一句話激嬲絲絲慘食巴掌，之後遠志重複犯錯與糖EC酒後同床，竟遭絲絲人贓並獲，二人關係再成水火。

為氹回絲絲，遠志使盡渾身解數，最終成功力挽狂瀾並與絲絲甜蜜擁吻，是次更是Erica結婚封盤前最後的熒幕之吻。

吳偉豪騷肌

被封為「喜感擔當」的Ricco，無論是昨晚的同床戲，或是之後的親吻場口均半裸上陣，不但腹肌若隱若現，胸部的完美線條亦相當搶焦。

Ricco受訪時坦言有為場口抽空做運動：「我自己就覺得唔弗，但嗰段時間係有keep吓，因為開工唔算好密，所以都會keep住做運動，最鍾意打波同滑浪，反而冇特別做gym操大隻，因為我覺得個劇情話路遠志壓力大，瘦削啲反而啱番個劇情。」

談到與Erica的親密場口，Ricco指由於開拍前已有心理準備，故拍攝時沒有特別尷尬，反而集中與Erica商討如何令場口更精彩：「我自己鍾意加加減減，唔知出嚟大家睇唔睇得出有啲咩係我設計落去，呢個真係要考觀眾眼力。」

陳嘉慧演技獲讚

另外，網民對於遠志昨晚跟爺爺路醫師（大AL飾）學醫時被鬧至狗血淋頭相當不值，並對遠志依然默默忍受大感佩服。

除遠志，Erica昨晚演技亦備受讚賞，面對「糖EC」從後趕上超越自己，絲絲雖然感到難受，但仍不忘替好友高興，在如此矛盾的心情下，喝醉了的絲絲向遠志訴苦時又喊又笑，甚具感染力。

對於Erica相關場口演繹，網民亦大表欣賞。

當中留言力讚Erica不是花瓶，並且將角色感受演繹到位：「陳嘉慧今日喺露台同Ricco 飲酒嗰段做得幾好，好feel 到絲絲嘅矛盾，又喊又笑咁」。

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