【追星族媽媽】港媽愛黎明到迷上姜濤Anson Lo　3招平衡追星與湊仔感激老公包容

▲ 3孩港媽Jessica的追星年資超過20年，近年最愛MIRROR成員姜濤和Anson Lo，她追星之餘也能平衡照顧家庭的時間。

人氣男團MIRROR成軍接近5年圈粉無數，年齡層由3歲至80歲都有，當中很多媽媽粉、姨姨粉比年輕人更積極追星。育有3子女的Jessica最愛兩大人氣王姜濤和盧瀚霆（Anson Lo），成為資深「姜神粉」，經常出席兩人的活動，家中又收藏了大量應援物，但老公仔女竟全無投訴，全靠Jessica有3招成功平衡家庭與追星生活。

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一打開Jessica的追星社交帳號，可見她「入坑」3年來，仍能堅持每天更新，內有「姜神」靚相、影片剪輯，又有不同打卡片段，追星生活相當忙碌。

她坦言以前的追星文化清閒得多，明星平均一年只有三四次大型歌迷聚會或開演唱會。自從互聯網及社交平台興起後，明星會在社交平台與粉絲互動，公開活動也愈來愈多，令她的追星生活變得繁忙，幸好3子女逐漸長大，自己才有較多MeTime追星。

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黎明粉絲迷上姜濤教主

Jessica的追星年資長達20年以上，早於中二開始成為黎明的歌迷，之後再迷上台灣舞王羅志祥（小豬）、台灣藝人明道等。自從MIRROR於2018年尾成軍後，也俘虜了Jessica的心，當中最鍾情「姜神CP」姜濤和教主Anson Lo。

我覺得這兩個男孩很善良，在舞台上的表現也很吸引。我由《全民造星I》已開始留意他們，當時他們已經成為好朋友，一路走來互相扶持至今，沒有當對方是競爭對手。在去年籃球賽姜濤腳傷，Anson Lo亦立即上前關心安慰他，我也被他們的情誼所打動。

▲ Jessica儲了大量「姜神」應援物，包括透扇、手幅、明信片、書刊離誌、燈牌及小物等。（黃建輝攝）

追星提升技能 出自家應援

在疫情3年，MIRROR因天時、地利、人和而爆紅，成為不少港人的心靈寄託。即使封關下MIRROR成員在港仍有很多活動，在家又會開直播與「鏡粉」互動，而「鏡粉」都安在家中製作應援物，Jessica亦因此大大增進了自己的電腦知識。

我學識了剪片！仲慢慢對影片有要求，原來將一堆片段結合再配上歌曲，又可以玩一條片！

她亦有與其他「姜神粉」聯合推出自家應援物，包括海報、手幅、明信片、文件夾，甚至有絲巾和燈牌，非常多元化；自己亦有收集大量各式應援物、偶像自家產品、代言商品及歌迷會物品等塞滿家中，但她收納得井井有條，最多「海報當牆紙」，沒有阻礙家人生活。

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老公從不介意身邊「多男人」

身為一名在職媽媽的Jessica熱愛追星也熱愛家庭，多年來努力平衡兩邊，照顧好老公和3子女之餘，亦擁有MeTime睇偶像，成為時間管理達人。她笑言婚前與老公拍拖4年多，已知道她是一名追星族，也從不介意，或許是她追星以外從沒有忽略家人感受。

她最堅持每逢星期日是「家庭日」，即使偶像有任何活動也不會出席，一家五口會外出吃喝玩樂或到商場逛街，買些東西送給孩子。「我們全家人也很喜歡吃東西，會食西餐、飲茶。我們有時會到住所附近的海邊逛逛，最常一起去踏單車和游泳，全家人齊齊做運動。」Jessica談起家人一臉滿足。

▲ 每年農曆新年長假期，就是一家人的大旅行日子。（受訪者提供相片）

照顧3子女為重 晚晚教功課

3子女現分別21歲、19歲和15歲，大女快將大學畢業，二仔讀高級文憑，細仔升讀中四。Jessica回想當年孩子小學時期最忙碌，每晚放工馬上回家煮晚餐，吃完晚飯就跟功課2至3小時。

還要應付默書、測驗、校對或者教功課等，要非常有耐性。雖然花了很多心機，但見到仔女考上心儀的Band 1中學，比自己得到獎項更加開心。

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幸好當年的追星活動不多，平均一年只需參加三四次，主要是入場觀看偶像的演唱會、電影或出席大型歌迷聚會，例如小豬羅志祥每年會來港舉行一次大型香港歌迷聚會，偶然亦會來港開演唱會。以前偶像不常出席商場公開活動，但會在商場舉辦唱片簽唱會，她也試過幾次因此獲得明星親簽。自己充滿正能量後，又回家教導小朋友。

她感嘆年輕人長大了，升上高中及大學後，朋友圈子擴闊了許多，亦有返工做兼職，各有各忙。疫情後香港及各國開關，子女都先後跟同學去韓國、日本及台灣旅遊，「我非常贊成他們去看看這個世界，亦可訓練他們獨立和解難。不過在重要的日子，家人會凝聚在一起的。」

▲ Jessica是在職媽媽，熱愛追星也熱愛家庭。（黃建輝攝）

MeTime追星擴闊社交圈

媽媽如今有更多私人時間，畢竟姜濤和教主同樣是「香港頂流」活動特別多，Jessica與新相識的「姜神粉」朋友一齊出活動追星、看演唱會，又會出街尋找印有兩人肖像的巴士電車、巴士站、廣告牌打卡。在不知不覺間，Jessica因此變得心境年輕，朋友圈子擴闊了許多，也是她的保養之道。

我雖然是一位媽媽，但我接觸的粉絲朋友們，部分是未婚，甚至有學生。大家因為喜歡姜濤和Anson Lo會出來一起聊天，與一些大學生傾談之下，原來我們的心境都變得年輕了，大家可以打成一片。

▲ 2021年9月姜濤和Anson Lo合唱歌《愛不作聲》播出，粉絲為歌曲應援。Jessica有幸參與Anson Lo的粉絲聚會，獲得親筆簽名。（受訪者提供相片）

這讓她更懂得與家中3位年輕人溝通，明白他們的想法和喜好。她笑言大女都會追韓星，細仔都愛聽MIRROR成員Ian陳卓賢的歌曲，「兩個仔最喜歡都是打機，我留意到他會去7仔買卡課金。」不過媽媽自己都有課金追星買代言產品，所以沒有介意兒子課金打機，但她會做好榜樣，課金要量力而為。

教主出自家品牌衣服，我都不會掃20件，都是買幾件我喜歡的款式，讓仔女都知道課金都要有限度，不能課金數千元去打機。

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「姜神」為目標奮鬥啟發孩子

姜濤和Anson Lo同樣是年輕人，在今時今日攀到人氣王位置，背後也付出了極大努力，就像姜濤在參選《造星》前為了入行做歌手，進行地獄式減肥和不斷學習偶像小豬的舞步，積極裝備自己；教主亦自學生時期已發掘出跳舞天份，入行後無間斷學唱歌、學演戲及積極工作。兩人皆是年輕人的好榜樣，故Jessica也有向3子女講述「姜神」的故事，啟發他們努力為目標奮鬥。

家人互相理解是維繫家庭之道，Jessica最近帶偶像公仔出街打卡，也不忘告訴朋友這公仔衣服是由大女親手編織。憑一個公仔就能看出母女感情有多深厚，媽媽追星，阿女好支持！

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記者：林綺玲