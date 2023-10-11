【虛報行蹤】茶行太子女涉瞞洪門宴行蹤續審　控方醫生指被告感染Omicron但沒病徵

▲ 腦神經科醫生張德輝今出庭作供。（陳曉欣攝）

全國人大代表洪為民於第5波疫情期間，在灣仔一餐廳舉行逾百人生日宴，多名高官出席，部分人士其後確診，爆發「洪門宴群組」。席上客之一榮源茶行太子女王詩雅涉虛報赴宴當日行蹤，被票控4項提供虛假資料罪，案件今（11日）於九龍城裁判法院續審。控方專家證人醫生今作供，指被告在其母確診後被送往竹篙灣檢疫，及後確診Omicron病毒，但沒有病徵，未見被告其有腦神經或認知功能障礙。；控方專家總結辯方專家的意見指，被告屬中度至嚴重感染，影響認知功能。

被告王詩雅（38歲），被控4項明知而向獲授權人員或衞生主任提供任何在要項上屬虛假的資料罪，即向賴潔生、辛麗芳及張竹君訛稱其於2022年1月3日的行蹤。

控方專家證人、腦神經科醫生張德輝今作供稱，案發時被告37歲，任職行銷人員，過往健康良好，於2021年已接種兩劑科興新冠疫苗。

張指被告因其母確診新冠病毒而被列為密切接觸者，被送往竹篙灣檢疫。2022年1月5日，被告的深喉唾液及鼻咽拭子兩個樣本均呈陽性，感染新型冠狀病毒Omicron變異株，翌日被送往北大嶼山醫院香港感染控制中心。

張引述被告的入院紀錄指，被告當時警覺性高、說話連貫，呼吸正常，沒有心悸或乏力，沒有新冠病徵。張續指，被告由入院至1月18日出院期間，除輕微咳嗽外，並無其他病徵，病情輕微，其循環數閾值（CT值）由1月6日19.5上升至1月8日30.7，病毒量顯著減低。被告在1月13日的喉嚨拭子測試呈陰性，即當日已痊癒。

張續供稱，根據被告檢疫時的紀錄，被告留院期間除鉀低外，身體狀況一切正常，未見被告其有腦神經或認知功能障礙。

張總結辯方專家證人醫生黃家星的意見指，被告的感染程度屬中度至嚴重，腦部在內的多個器官受到感染，被告的認知功能受1月5日感染的新冠病毒影響。

聆訊明（12日）續。

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記者：陳曉欣