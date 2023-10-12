【跨世代合作】72歲盧冠廷鑽研養生抗衰老　夥林家謙合唱贈後輩三個字

▲ 盧冠廷跟新一代唱作才子林家謙合唱，兩位音樂達人來個跨世代交流合作。

寫過《陪著你走》、《憑著愛》和《最愛是誰》等無數金曲的盧冠廷，不經意已經入行近 40年，揚言隨時可以退休，但慶幸現在仍有人找他寫歌出碟，便樂於繼續創作。現年72歲，盧冠廷坦言受過不少病痛煎敖，故多年來努力鑽研健康心得，自有一套養生之道。

久休一段日子的盧冠廷，最近又再四出宣傳，因為他有一首新歌《列車上對著坐的兩個人》，跟新一代唱作才子林家謙合唱，兩位音樂達人來個跨世代交流合作。

林家謙能作能唱，唱腔也是別樹一格，其實跟年青時的盧冠廷也相似。

▲ 盧冠廷十分賞識同是唱作人的林家謙。（Facebook)

勉林家謙三個字：信自己

盧冠廷與林家謙合作，曾經討論過要寫一首如《The Sound of Silence》般厲害的作品，他笑言：「我要迫這位小朋友超越自己的作曲水平！」及後他與監製商討後，便寫了今次的作品。林家謙曾表示花了很多時間消化歌曲，考慮是否要學對方的唱法，更一度懷疑自己跟歌曲不來。」

對這位後輩，盧冠廷看法是：「他經常會懷疑自己做得對不對，或者有些事情或是缺憾，但缺憾美也有它的好處。要明白到，不可能令全世界都鍾意你，你的作品有一部份人鍾意已經足夠，如果要迎合所有人口味，就會失去自我。我多年來創作都是信自己，也沒可能聽所有人的意見，因為並非每個人都是你的監製。」

他覺得創作就是要「不去想」：「家謙仍比較後生，會用意識去諗創作，如果可以接通天地線，就會有可以打動人心的作品。跟唱歌都一樣，如果太在意去想每粒音怎樣唱，設計出來的音色，始於是設計，再甚便成為堆砌，要感動人，而又最簡單，最難的便是自然地由心而發。」

▲ 向來是環保達人的盧冠廷，家中亦經營綠色生活。（Facebook)

奉行天然食療

盧冠廷在80年代出道，以一曲《天鳥》成名，歌曲中一句「HaHa，我要飛往天上」成為聲音標記。他笑言：「現在聽回，其實好多唱法不滿意。」但他從沒有學過唱歌，靠的全是自學。「我經常留意別人唱法，又會參考不少資料，發現很多技巧都是無師自通，便可以一直唱下去。」

多年來，他從沒有失聲或聲帶問題，因為深明養聲之道。「唱歌要懂得透氣，善用體內橫隔膜作分隔，不識透氣好易失聲，跟講話一樣，有些老師一口氣講8小時課，好容易傷聲，學識了透氣，便沒有此困擾。」

▲ 雖說隨時能退休，但盧冠廷仍享受音樂創作。（黃建輝攝)

養聲之餘，盧冠廷更懂養生，他自言由細病到大，因為不想辛苦，故特別留意身體，尤其以前因為經常對著電腦做音樂，因而患上化學敏感，對健康尤為著緊。「特別年紀漸長，狀況不如以往，近年手會無故痛，半夜又會突然口渴，就自己上網研究，希望能查找出病因。」

他坦言除了要做身體檢查，或迫不得已的急病，很少會去看醫生。「因為我喜歡鑽研Herbal Medicine，靠天然食療來保養身體，這對我較有效，也可避免吃有化學物質的藥，譬如一般的頭痛、腸胃毛病以感冒，我都可用天然食療來解決問題。」

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疫情未曾中招

雖已逾七旬，盧冠廷臉上沒有太多皺紋，眼角和頸均未見老態，視力和聽力沒有特別衰退，更沒有三高，他認為這是因內至外都注重保養，以食療作養生的效果。疫情期間，他更自豪和填詞人太太唐書琛都沒有中過招。「家中三個傭人，以及外母都中過，我們都沒有事。」

因奉行天然食療，盧冠廷對平日飲食自然注重。他指主要在家中吃，全採用有機食材，盡量不吃外面有化學成份的調味料，豉油都要用有機出品的，還會自己種菜，盡量自給自足。

曾經在西貢經營綠色生活店，他透露在三年多前已沒再做。「現在回看，當時結業也是適當時機，能避開了之後幾年社會和經濟上受到的衝擊。」因此，他笑言已是隨時可退休，不過仍有一個心願未完成。「我正在研製一套關於作曲和音樂的系統，已研究了多年，將來發表後，相信可以更多人明白創作音樂的原理。」

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但願人長久

盧冠廷另一首深入民心的名曲是《但願人長久》，歷年很多歌手翻唱過，張國榮更形容不論曲詞都是一首無懈可擊的歌曲。其實這歌背後有個動人故事，盧冠廷是為自己的離世愛犬而成。

他憶述：「當年我養了一頭沙皮犬，很多人說這犬種難教，但牠就十分聽話，我還訓練到牠陪我一齊上紅館，又去拍過廣告，一齊影唱片封面，可是牠兩歲便離世，我哭了三日三夜，之後便創作了這歌以作紀念。後來太太也有養其他狗，但我再不敢投放太多感情，害怕再經歷這種傷感。」



記者：陳家昌