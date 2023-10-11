【隱瞞利益】涉串謀前副教授瞞利益獲323萬採購項目　董事囚28個月官斥擁碩士學位仍不分對錯

▲ 區域法院。（資料圖片）

41歲董事涉於約7年間，在多個科大採購項目中，串謀隱瞞前科大兼任副教授與兩間科大供應商的利益，項目涉款逾323萬元，今（11日）於區域法院承認1項串謀詐騙罪及10項欺詐罪。暫委法官判刑時指，被告於案發最早時間已獲碩士學位，但仍不分對錯，其罪責不能如辯方所指，是出於被告對副教授的忠誠而愚昧犯錯而減輕，判監28個月。

被告楊兆安（41歲），案發時為高準檢驗及檢測有限公司獨資董事及股東，承認1項串謀詐騙罪及10項欺詐罪，事發於2011年9月至2019年2月期間。

辯方求情指，被告有真誠悔意，他從英國返港，因他勇於面對錯誤，回港後亦即時認罪。代表律師指，被告並非案中主腦，亦沒有如主腦前科大兼任副教授楊霖龍般逃之夭夭。被告因誤信案中主腦而犯案，雖然案件歷時數年，但被告並沒有連續多次虛報。

暫委法官判刑時指，若被告有申報前科大兼任副教授楊霖龍與高準的權益，即使駿科及高準的報價是最低，也不會中標，又指被告於案中亦有所得益。

暫委法官續指，被告在最早案發時間時已獲碩士學位，但仍不分對錯，其罪責不能如辯方所指，是出於被告對楊霖龍的忠誠而愚昧犯錯而減輕。暫委法官又指，本案件涉款323.9萬元，考慮到科大實際損失，以及高準及駿科的實際得益並非如此多，判被告共入獄28個月。

案情指，被告案發時是駿科（亞洲）製藥有限公司(下稱駿科）的董事及股東，以及高準檢驗及檢測有限公司(下稱高準）的股東，楊霖龍則是科大環境學部及化學系的兼任副教授，並有投資高準。

案發時，楊霖龍要求向高準支付有關樣本分析的款項約1.8萬元，科大採購處接獲申請後，被告與楊霖龍在有關申請隱瞞及沒有向科大披露楊霖龍在高準的權益，從而誘使科大在有關申請委聘高準，最終有關申請獲批。

楊霖龍另向採購處表示需趕急地採購兩塊移動式正電子掃描全身防護屏，並附上發票列出標價為4,500 美元（折約港幣3.5萬元)。其後，楊霖龍要求以3.5萬元向駿科採購兩塊防護屏，楊霖龍稱未能找到其他賣家，科大採購處處長遂批准在沒有招標下向駿科採購。駿科原標價為11.5萬元，在楊霖龍建議下降低標價至約3.5萬元，並在被告指示下，在投標者聲明中就利益衝突申報「否」，科大最終接受報價。

楊霖龍在9項採購項目中推薦高準等供應商，並在投標者聲明中就利益衝突申報「否」，高準就上述的報價獲接納，最終科大或科大研究（即科大全資附屬公司）向高準共發放逾318萬元。

被告及楊霖龍最終於2020年5月26日被捕，楊於2022年3月16日，在保釋期間離開香港後從此失去聯絡。被告在警誡下承認就讀科大化學系時，於2004年在某課程認識楊霖龍。

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記者：梁錦麟