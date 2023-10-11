【大馬女神】超S身段盡騷22吋纖腰+蜜桃臀　林明禎貼「橫切面」預告新搞作【多圖】

▲ 明禎BB又派福利啦！

馬來西亞女神林明禎擁有34E驕人上圍及22吋螞蟻腰，超級S字型美好身材不符常理，被網民封為「真人版娜美」，成功俘虜一眾男粉絲。

近年女神人氣高企，不但殺入香港影壇，其有份參演的電影《飯戲攻心》大收7,000萬票房；而廣告方面更接到手軟，多個廣告及代言均見她的蹤影，一年接足30個廣告，成為吸金力強的「廣告女王」。

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▲ 蜜桃臀勁吸睛！

預告新搞作

經常更新個人社交網站、與網民保持互動的林明禎，昨日（10月11日）上載兩張的最新相片，其中一張相罕有以黑白照風格呈現。

側面「橫切面」震撼一眾網民：「這曲線也太美太誘人了」、「那個蜜桃」、「靚到咁得唔得架？」、「開始抵擋不住妳誘人的魅力和女人味耶～」

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縱使相片中沒有色彩，其超S型「娜美身段」，足以令網民瘋狂按讚畀Like，大讚是全世界最完美的女人。而正面的葫蘆身段亦夠婀娜，相當有睇頭。

林明禎留言預告將有新搞作：「STAY TUNED #更多詳情 #密切留意」未知女神想宣布甚麼呢？

勇闖香港影壇

現年33歲的林明禎憑著超級S字型身材於2014年在網上爆紅，及後在大馬出道做女歌手後，翌年前往台灣發展，曾為多部MV擔任女主角。

2017年獲ToNick主音趙善恆邀請，首次參演其執導的電影《救殭清道夫》並擔正女主角，2021年再應恆仔邀請參演他的另一部作品《一秒拳王》，演出獲觀眾大讚。

林明禎去年憑電影《飯戲攻心》「阿喵」一角入圍第41屆香港電影金像獎「最佳女配角」，在香港影壇成功闖出一番新天地。

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此外，她曾獲邀擔任張敬軒、ToNick演唱會的嘉賓，還為ERROR成員193擔任MV女主角。

同時，多個廣告和代言均見其蹤影，包括飲品、私人貸款、駕駛學院、手機遊戲、手提電話、運動品牌、女士衛生用品、外賣平台等等，成為廣告女王，吸金力驚人。但反過來亦有網民對於她「周圍都係」感到煩厭。

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