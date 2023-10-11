【夫妻關係】丈夫只供樓不給家用拒湊仔女　兩孩港媽欲離婚：同偽單親無分別

▲ 港媽指老公只會活在自己的世界，自己一打二照顧小朋友，感到老公不關心自己與小朋友。 (《寶寶大過天》劇照)

香港樓價高企和生活指數高，不少夫婦各自有工作和分擔家用，雙方應如何分配家用支出，才算是公平? 有港媽在網上發文大呻，老公過去只供樓和部份生活生活開支，近月甚至停了給她的家用，卻又不讓她外出工作，導致她要「食老本」維持生活開支，加上老公對家庭漠不關心，令她萌生離婚念頭。

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有港媽在網上討論區「親子王國」發文，她表示自己是全職媽媽，為了照顧家庭，只能在家接freelance工作，收入不穩定，有時月入萬元，但有時就零收入。她有兩名分別4歲與6歲的小朋友，老公負責供樓、水電煤、管理費及資助幼稚園學費，她則負責日常買餸及支付小朋友興趣班。自一年前外傭離職後，老公每月會給事主$5,000家用，惟自上月起老公突然稱自己無錢，停止給事主家用。

但以我所知，佢仲有俾錢老爺、奶奶, 佢哋全部有工作，可以話有錢過我哋好多。老爺、奶奶有講叫佢唔使再俾錢。

港媽透露，自己心知老公在經濟上是負擔得起，亦有多餘的金錢，只是不肯給她家用，「我係肯定佢俾到家用，佢一直係孤寒」，因此港媽更加不能接受，現時只勉強動用自己的積蓄，「我好唔開心，食緊自己老本，其實咁嘅情況，佢唔俾家用正常？」

最令事主無奈的是，她曾經提出想找全職工作，惟老公不贊成，但又不給家用，「如果搵到全職，我係會有錢剩，請返工人，財政獨立返，但佢又唔贊成，話兩個無人湊」。

除了家用問題外，港媽感到老公不關心自己與小朋友，放工回家只玩電話，不理會子女，也不幫忙做家務。即使一家人放假外出玩樂，老公會行到一旁不理她們，任由港媽一打二照顧小朋友，

好似佢活喺自己世界咁，小朋友同我嘅事情乜都唔理，唔想去知，但排除佢一定出面無第二個就真嘅。

此外，老公對她完全不上心，他只會花錢娛樂自己，例如買玩具和高達，但即使是結婚周年或生日，都從不會買禮物送她，事主心灰意冷，「我宜家都唔多想同佢講嘢，情話嗰啲更加無，佢最愛係佢部手機同佢啲玩具」，她認為現時跟偽單親沒有分別，直言開始有離婚的想法。港媽現已開始找工作，若到時要上班，就由婆婆接送小朋友。

網民指自強為首要



帖文引起討論，有部分網民表示有共鳴，指自己同樣要幫補家計，自給自足，「你已經好好，水電煤、管理費、保險、工人 etc. 我都有份俾」、「我都冇, 麵包同包包都係自己買，自給自足，仲要幫補家計」。

有網民提醒指大家千萬不要做全職媽媽，「我係你就老死唔做全職媽媽」、「你都係搵人湊小朋友，自己去返工啦，你要有能力先有選擇」、「咁叫佢俾1.5萬家用 ，你留家湊。買日用品買餸，兩個食飯都要錢。如果佢唔肯，咁佢有咩資格唔俾你工作。」

網民直言：「雙方唔夠愛大家」

另外有人直指是否給家用不是重點，而是夫妻關係問題，「唔係家唔家用嘅問題，而係佢唔錫你唔關心你，對頭家唔投入，唔理小朋友，可有可無。」、「佢好似比較自我中心，最愛佢自已，唔好話對你，對 小朋友都唔多理.....如果以上估計正確，或者試下由多啲讚賞佢，令佢多啲為小朋友付出開始。」、「愛情上的慢性自殺...我以前都有部分似你老公，睇錢重，多放時間在工作上，好多時只用理性在關係上。」

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責任編輯︰王明芳