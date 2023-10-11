【醫護培訓】梁熙：科大爭取成立醫學院　目標每年培養200名醫科生

▲ 一眾立法會議員到訪香港科技大學。（邱達根fb圖片）

香港醫護人手短缺問題嚴重，民建聯立法會議員梁熙一直提議在香港設立第三所醫學院，在本地培養更多醫生。梁熙今日與科大校長葉玉如及學校管理層會面，了解科大3.0的願景，提及科大將爭取成立醫學院。

梁熙透露，科大計劃首階段，即兩、三年後招收50位醫學生，目標是成為一所每年可培養200位醫科生的學校。科大更計劃容許學生以第二學位的形式入學，即入讀者可持有非醫學系的本科學位的條件報讀。梁熙相信這對大學時沒有讀醫但希望轉跑道成為醫生的青年，提供一個吸引的發展途徑，他亦認為科大會做好嚴謹的把關，確保醫科生會符合所有醫生註冊的要求及水平。

財務安排上，梁熙相信立法會必定會全力支援科大，協力科大突破，為解決香港醫療問題。

▲ 民建聯立法會議員梁熙和科大校長葉玉如（左）。（梁熙fb圖片）

向政府交計劃書建科大創科園

另外，梁熙引述指，科大正積極爭取更多資源，希望創建科大創新科技園以至宿舍等，並已向政府提交計劃書，希望能創造超過12公頃的新土地，提升學校的競爭力。

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記者：戴朗希