【鄉議局】李家超冀鄉議局三方面續與港府合作　積極支持北部都會區發展

▲ 李家超冀鄉議局三方面續與港府合作。(政府新聞處圖片)

鄉議局今日舉行舉行賀國慶暨就職典禮，特首李家超表示，期待鄉議局繼續在三方面與特區政府攜手合作，團結服務社區；積極支持北部都會區發展；弘揚以愛國愛港為核心。鄉議局主席劉業強倡，以新田科技城附近，被新興建高樓包圍7條的鄉村為試點，參考內地舊城改造的模式重建。

李家超、中聯辦副主任何靖、外交部駐香港特別行政區特派員公署署理特派員李永勝、劉業強和立法會主席梁君彥等多人，今日出席鄉議局國慶暨就職典禮。

▲ 李家超、中聯辦副主任何靖、外交部駐港特派員公署署理特派員李永勝、鄉議局主席劉業強和立法會主席梁君彥等多人，出席鄉議局國慶暨就職典禮。(政府新聞處圖片)

李家超致辭表示，期待鄉議局繼續在三個方面與特區政府攜手合作，砥礪前行。第一，團結服務社區，新一屆區議會將於明年1月1日就任，鄉事委員會主席身兼區議會當然議員，將繼續成為政府與新界居民之間的溝通橋樑，而不少鄉賢都在地區委員會、地區「關愛隊」等服務，期望鄉賢積極配合政府更有效地策劃和推展地區服務。

李家超指，第二，積極支持北部都會區發展，新界是未來香港發展的重中之重，位於北部都會區的新田科技城、河套港深創科園等的發展，將為香港建設國際創科中心注入重要動能。他稱，不時收到鄉議局和鄉親對北部都會區發展的意見，「我相信你們會繼續與政府通力合作，積極支持北部都會區發展，同心同德，造福社會。」第三，弘揚以愛國愛港為核心、同「一國兩制」方針相適應的主流價值觀。

劉業強籲原居民區選踴躍投票

劉業強致辭表示，年底是區議會選舉，亦是完善選制的最後一里路，呼籲市民尤其是新界原居民務必踴躍投票，27位鄉委會主席兼區議會當然議員將履行職責，不會辜負中央的期望。

劉業強認為，北部都會區及北環綫等大型基建項目為新界帶來前所未有的發展機遇，善用土地資源，新界可發揮優勢。他指，以新田科技城為例，整體規劃將會有7條鄉村被新興建的高樓包圍，可以此為試點，參考內地舊城改造的模式重建，村民可以分享發展成果，與科技城產生協同效應，城鄉互相輝映。

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責任編輯：區綽彥