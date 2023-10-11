  • 24°C
香港時間 : 20231012日 (週四) 02:35
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 名校專區 你好，我的大夫 杭州亞運 香港人在北京 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【鄉議局】李家超冀鄉議局三方面續與港府合作　積極支持北部都會區發展

政治 15:47 2023/10/11

分享：

分享：

熱門 名校專區 你好，我的大夫 杭州亞運 香港人在北京 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

李家超冀鄉議局三方面續與港府合作。(政府新聞處圖片)

鄉議局今日舉行舉行賀國慶暨就職典禮，特首李家超表示，期待鄉議局繼續在三方面與特區政府攜手合作，團結服務社區；積極支持北部都會區發展；弘揚以愛國愛港為核心。鄉議局主席劉業強倡，以新田科技城附近，被新興建高樓包圍7條的鄉村為試點，參考內地舊城改造的模式重建。

李家超、中聯辦副主任何靖、外交部駐香港特別行政區特派員公署署理特派員李永勝、劉業強和立法會主席梁君彥等多人，今日出席鄉議局國慶暨就職典禮。

李家超、中聯辦副主任何靖、外交部駐港特派員公署署理特派員李永勝、鄉議局主席劉業強和立法會主席梁君彥等多人，出席鄉議局國慶暨就職典禮。(政府新聞處圖片)

李家超致辭表示，期待鄉議局繼續在三個方面與特區政府攜手合作，砥礪前行。第一，團結服務社區，新一屆區議會將於明年1月1日就任，鄉事委員會主席身兼區議會當然議員，將繼續成為政府與新界居民之間的溝通橋樑，而不少鄉賢都在地區委員會、地區「關愛隊」等服務，期望鄉賢積極配合政府更有效地策劃和推展地區服務。

李家超指，第二，積極支持北部都會區發展，新界是未來香港發展的重中之重，位於北部都會區的新田科技城、河套港深創科園等的發展，將為香港建設國際創科中心注入重要動能。他稱，不時收到鄉議局和鄉親對北部都會區發展的意見，「我相信你們會繼續與政府通力合作，積極支持北部都會區發展，同心同德，造福社會。」第三，弘揚以愛國愛港為核心、同「一國兩制」方針相適應的主流價值觀。

劉業強籲原居民區選踴躍投票

劉業強致辭表示，年底是區議會選舉，亦是完善選制的最後一里路，呼籲市民尤其是新界原居民務必踴躍投票，27位鄉委會主席兼區議會當然議員將履行職責，不會辜負中央的期望。

劉業強認為，北部都會區及北環綫等大型基建項目為新界帶來前所未有的發展機遇，善用土地資源，新界可發揮優勢。他指，以新田科技城為例，整體規劃將會有7條鄉村被新興建的高樓包圍，可以此為試點，參考內地舊城改造的模式重建，村民可以分享發展成果，與科技城產生協同效應，城鄉互相輝映。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：區綽彥

相關文章

【施政報告2023】民建聯倡政府「減辣」　專才來港置業「先免後徵」
13:18 2023/10/11
【施政報告2023】民建聯倡政府「減辣」　專才來港置業「先免後徵」
【高官外訪】陳茂波今晚赴摩洛哥　出席IMF及世銀年會
14:48 2023/10/11
【高官外訪】陳茂波今晚赴摩洛哥　出席IMF及世銀年會
【醫護培訓】梁熙：科大爭取成立醫學院　目標每年培養200名醫科生
15:29 2023/10/11
【醫護培訓】梁熙：科大爭取成立醫學院　目標每年培養200名醫科生

你可能感興趣

【施政報告2023】民建聯倡政府「減辣」　專才來港置業「先免後徵」
13:18 2023/10/11
【施政報告2023】民建聯倡政府「減辣」　專才來港置業「先免後徵」
【高官外訪】陳茂波今晚赴摩洛哥　出席IMF及世銀年會
14:48 2023/10/11
【高官外訪】陳茂波今晚赴摩洛哥　出席IMF及世銀年會
【醫護培訓】梁熙：科大爭取成立醫學院　目標每年培養200名醫科生
15:29 2023/10/11
【醫護培訓】梁熙：科大爭取成立醫學院　目標每年培養200名醫科生
鄉郊代表選舉 新界 北部都會區 北環綫 鄉議局 中聯辦 區議會 區議會選舉 劉業強 李家超

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【最新消息】17歲男拔中六生失蹤8日已被尋回　父母到醫院探愛兒
【最新消息】17歲男拔中六生失蹤8日已被尋回　父母到醫院探愛兒
【失蹤人士】男拔中六生失蹤8日　母親fb發文盼神蹟降臨兒子身上
【失蹤人士】男拔中六生失蹤8日　母親fb發文盼神蹟降臨兒子身上
急症室最長等候時間（10月12日 時間00:05）
急症室最長等候時間（10月12日 時間00:05）