【十大傑青】6大傑青誕生　殘疾運動員何宛淇獲獎鼓勵青年勇於追夢

▲ 6大傑青誕生，殘疾運動員何宛淇獲獎鼓勵青年勇於追夢。（林宇翔攝）

「十大傑出青年選舉2023」結果今日（11日）出爐，今年選出6位得獎者，包括香港硬地滾球運動員何宛淇、香港劍擊隊領隊林衍聰、香港中文大學助理院長（研究）內科及藥物治療學系副教授高浩、伊利沙伯醫院顧問醫生（放射診斷部）馬承志、首位華裔極地探險與科研專家張偉賢，以及2009年香港小姐冠軍劉倩婷。

在遊樂場奔跑玩耍為不少人的兒時回憶，但何宛淇的童年卻充斥着長期進出醫院的片段。何宛淇自小患脊髓肌肉萎縮症，手腳無力，無論是執筆寫字，或是捧起書本閱讀，都需旁人協助，故一直懷着成為「普通人」的夢想。

惟隨着病情惡化，何由可依靠步行架走路，變成長期需以電動輪椅代步，小學時更因心肺功能受影響、多次罹患肺炎等，要每年入院，每次數以周計，甚至要在深切治療部插喉抽痰，徘徊生死邊緣。

她哽咽指，當時非常自卑，在腦海中不斷斥責自己沒用，亦曾跟媽媽說「不如叫醫生唔好救，一了百了算，我唔想再咁辛苦」，但媽媽卻不辭勞苦每天為其抹身、烹調美食等，從沒想過放棄她，而此舉動終讓她驚覺不應自我放棄，並下定決心要好好生活報答家人。

何宛淇現為香港硬地滾球殘疾運動員，且曾在世界挑戰賽大獲全勝，成為世界第一。能達到今天成就，她表示要感謝人生中遇到的所有「Heros（英雄）」，包括鼓勵她接觸硬地滾球的老師、為專心指導其放棄教席的教練，以及多年來不離不棄的母親，「冇佢哋就冇今日嘅我」。她又形容硬地滾球令其枯燥生活變得精彩，「由黑暗走到光明」。

對於獲選為傑青，何感到非常榮幸，強調未來除了會繼續在體育界翱翔為港爭光，亦希望多在社會舉辦體育及文化活動，凝聚健全及殘疾人士。她又鼓勵年輕人把所有機會勇於嘗試，「只要有能力，就必盡其力」。

2023年十大傑出青年 伊利沙伯醫院放射診斷部顧問醫生馬承志

香港中文大學助理院長（研究）內科及藥物治療學系副教授高浩

香港硬地滾球運動員何宛淇

香港劍擊隊領隊林衍聰

首位華裔極地探險與科研專家張偉賢

2009年香港小姐冠軍劉倩婷

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記者：梁薾心