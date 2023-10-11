【三隧分流】分時段收費12月10日實施　西九龍走廊往港島龍尾料縮短

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運輸署今日（11日）宣布，3條過海隧道將於12月10日上午5時起實施「分時段收費」，繁忙時段採用「644」收費方案，紅隧東隧繁忙時段收費較現時多10元。

運輸署估計，三隧整體車流量會減少5％，紅隧於最繁忙時段，位於西九龍走廊及渡船街天橋的龍尾，將從油麻地駿發花園一帶，縮短至女童軍總會一帶。

實施「分時段收費」後，私家車在早上7時半至10時15、下午4時半至7時，兩個繁忙時段三隧收費改為「644」，即西隧維持60元隧道費，紅隧、東隧隧道費由30元加至40元。其餘時間日間劃一收30元，晚上至通宵收20元。

至於星期日至公眾假期，私家車早上10時15分至晚上7時15分，三隧劃一收費25元，其餘時間劃一收20元。

為免收費變動做成交通混亂，「分時段收費」引入過渡收費安排，以早上繁忙時段為例，早上7時30分起，私家車收費會每2分鐘加2元，由20元逐步加至40元或60元。

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記者：陳梓蔚