【生蛇治療】解構生蛇病因最年輕患者僅20歲　中醫教3招預防生蛇【內附貼士】

▲ 30、40歲生蛇愈來愈普遍，而因其初期症狀為神經痺痛，不少人或誤以為是運動扭傷、勞損等常見痛症。（iStock圖片）

俗稱「生蛇」的帶狀皰疹，以往較常出現於中老年人士身上。惟近年愈來愈多年輕人患上此症，究竟成因為何？一旦不幸生蛇，該如何治療？交由註冊中醫師梁振威拆解病因及治療方法，並教大家一些生活飲食貼士，以防生蛇。

中醫稱生蛇為蛇串瘡，梁振威中醫師指常見成因分兩類︰肝鬱及體虛。「不少人精神壓力大、情緒差，導致肝氣鬱結化火，熱毒繼而發於皮膚，導致生蛇。若再加上飲食不節，常吃濃味、燥熱的食物，使濕氣、熱毒積聚於脾，便會阻塞經絡。而不通則痛，生蛇時的神經痛便亦會加劇；另一方面，作定不定時、休息不足也會令體質變得虛弱，當免疫力低，便容易生蛇。」

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以往年過六十，長期病患、需長期服用免疫力抑制劑的人士為生蛇3大高危族群，惟近年生蛇有年輕化趨勢，梁醫師認為除了源於年輕人作息混亂，也與感染新冠肺炎過後，體質變弱有關，臨床上遇過最年輕的患者僅二十多歲。

皰疹沿神經蔓延 伴隨劇烈痺痛

生蛇的初期症狀為痺痛，如發於臂叢神經，痛楚有機會由頸、肩膊蔓延至手臂。梁醫師指痛感因人而異，綜合病人所形容，大致上可分4類︰刀割、針刺、火燒灼痛和電擊痺痛。

「除了臂叢神經，常見的神經痺痛位置亦可由胸椎延伸至肋骨，或由腰部蔓延至坐骨神經及腳部。」部分病人更會劇痛至難以入睡，嚴重影響生活質素。當痛楚持續一至兩天後，皮膚便會出現皰疹，又痕又痛。

視乎年紀，皰疹的表徵和嚴重程度亦有不同︰「若20多歲的年輕人生蛇，其皰疹較疏落，並像芝麻般小。若為50歲以上的中老年患者，皰疹不但像水痘般大，亦較為密集。而因發炎嚴重，患處皮膚會呈深紅色，並變得熱燙。」熱毒通常會循着一條神經綫蔓延，於半邊身的腰腿、肩手或胸口等位置誘發皰疹及痛症。

▲ 坊間流傳纏腰生蛇一圈可致命，註冊中醫師梁振威指此情況較罕見，而現今醫學昌明，即使出現此情況，治療亦有效控制病情，大家毋須過分擔心。（黃建輝攝）

除了上述位置，生蛇亦有機會蔓延至頭皮、眼睛或耳內。「若感染視神經，有機會造成一定程度的視力受損。曾有病人生蛇入耳，造成聽力5成受損，其後透過針灸治療，方能恢復7至8成聽力。」梁醫師說。

針灸加中藥散熱毒

若病人正服用抗病毒藥治療，中醫師可同時配合針灸加強療效，梁醫師指會按病情選用不同針法︰「若為生蛇前期、皰疹仍未散退，我們會用火針。火針的原理為排解熱毒，同時截斷皰疹蔓延。中醫師會先燒紅針體，再刺穿皰疹的小水泡，出水後的皰疹會即時結焦，皮膚亦會退紅。施針一至兩次後，病人的神經痛楚會明顯減輕；火針既可加快康復進度，亦能減低神經綫受損的機會。」

若施針後病人仍感神經痺痛，梁醫師指可用梅花針敲打患處，或透過拔罐放血。「病人針灸後仍感痺痛，源於神經綫受損後造成瘀血阻塞，使經絡不通，便會誘發疼痛。梅花針、拔罐有助放血散熱毒、通經絡。」

若病人無服用抗病毒藥，除針灸以外，中醫亦會處方中藥助病人調理身體。初期以祛濕、清熱解毒為目標，會選用龍膽瀉肝湯或除濕胃苓湯。若病情達中、後期，皰疹已經消退，則會為病人調理體質，處理氣虛血瘀、經絡阻塞的問題。一般會以中藥為病人補氣化瘀，促進受損的神經綫迅速修復。因應病情，一星期飲用5至7次不等，待神經痺痛消除後即可停藥。

梁醫師提醒，生蛇應盡早求醫治療，因若拖延病情會增加神經綫受損，誘發痛症及其他後遺症風險，宜及早散去體內熱毒，以控制病情，避免惡化。

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3大生活及飲食貼士

生蛇可以根治，但若飲食及作息習慣差，生蛇亦有機會復發。梁醫師建議大家留意以下3點︰

1. 戒熱毒食物，如煎炸、辛辣或燒味等。

2. 戒甜、冷的食物或飲品，免傷脾胃，使濕氣積聚。

3. 改善作息習慣，有充足睡眠，避免捱夜。

記者：吳霆俊