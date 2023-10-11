【入稟索償】男病患疑哽噎留院後不治　家屬入稟指涉疏忽向護養院等索償

▲ 高等法院。（資料圖片）

須服食碎餐的男病患於博愛醫院百周年陳是紀念護養院暨日間中心期間，疑有護理員給予麵包及水後離開，男病患獨自進食後不久疑曾哽噎，其後發現昏迷不省送院，留院1個多月後不治。家屬日前入稟高院，指涉事兩名護理員疏忽導致事件，以及院方未有向死者提供適當護理及監察，要求日間中心及博愛醫院作出賠償。

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原告為死者曾國寶、鍾潔君(均為譯音)代表自己及其他死者受養人，答辯人博愛醫院百周年陳是紀念護養院暨日間中心。



入稟狀指，2020年10月10日早上，兩名梁姓及周姓護理員負責照顧及監察死者，梁將沒有分成小塊的麵包給予死者，與職業治療師指示死者只能服食碎餐的指示相反。護理員離開後，死者自行進食約10分鐘，周其後給予死者樽裝水後離開，死者自行飲水兩次，原告指當時沒有人監察死者。



根據閉路電視片段記錄，死者曾咳嗽及嘗試從口內取出麵包，疑似哽噎的徵狀，其間並沒有人在場監察死者。及後梁折返病房發現死者面色蒼白，護士得悉後施加急救，死者同日被送往博愛醫院急症室，留院至同年11月12日轉介往天水圍醫院，最終於同月21日不治。



入稟狀指出，根據博愛醫院於同年10月20日醫療報告，被告腦部缺氧受損。其後死者死因為肺炎、嚥下食物致阻塞呼吸道及腦部缺氧受損。原告指死者死亡因梁及周疏忽導致，並保留權利將兩人加入成為答辯人。



原告指死者因答辯人的護理員疏忽致死亡，答辯人於意外發生時，未有向死者提供適當護理及監察，遂要求答辯人作出賠償，兼須支付利息及訟費。

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記者：林育慧