【香港小姐】陳庭欣與男友情不變風騷晒愛寵　九肚山愛巢內貌曝光

36歲的前港姐陳庭欣（Toby）自與坐擁10億身家的彩豐行老闆楊振源（Benny）拍拖後，生活愈來愈富貴。

Toby與Benny早前齊齊飛印尼峇里島出席婚禮，二人換上多套晚裝，儼如預演婚禮，十分甜蜜！

Toby在回港後，心情似乎不錯，在九肚山洋房內為鸚鵡、愛犬留影，同時令豪宅內貌曝光！

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豪宅內貌曝光

Toby曾與家人同住九龍灣啟晴邨，故曾被稱「公屋港姐」，不過入行後生活質素愈來愈高的她，2020年底更搬到九肚山豪宅。

愛巢位於九肚山澐灃一幢約3003呎洋房，據悉以月租10萬元租住，屬4房間隔，設有400平方呎花園、特大車庫、逾630平方呎天台，設施充足。

在近日的短片中所見，豪宅內有闊落大廳、露台，也為寵物提供了很大的活動空間！

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與男友互相信任

曾有雜誌報道Benny與一名金髮女士出海，更形容兩人是身穿「情侶裝」，不過就未有任何親密動作。

Toby覺得這樣也只不過是正常的社交，她認為兩個人在一起時最重要是舒服。

她又指自己也有異性朋友，又認為如被拍到與男性朋友在一起的話，也不表示有甚麼問題，她強調：「一定要有個信任喺度。」她又提到自己與周志康、周志文也有一同去玩wakesurf呢！

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