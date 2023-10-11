【一帶一路】李家超︰港續為一帶一路作貢獻　劉光源冀法律界當好民間使者

▲ 特首李家超在論壇上致辭。（政府新聞處圖片）

律師會舉辦「一帶一路」倡議十周年國際高峰論壇，特首李家超表示，港府全力支持中央昨日發表的《共建一帶一路︰構建人類命運共同體的重大實踐》白皮書，香港會繼續為推動一帶一路事業、促進和平繁榮做出貢獻。

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中聯辦副主任劉光源則呼籲法律界積極參與國際交往，「當好民間使者，講好香港法治故事，擦亮香港法治這一金漆招牌。」

林定國︰不遺餘力推動國際法律爭議調解中心地位

律政司司長林定國則提到，國務院副總理丁薛祥早前以視像方式在本港的一帶一路高峰論壇致辭，對特區提出四點希望，其中第三點就是「希望香港聚焦專業服務，進一步發揮人才優勢」。而本港有具備專業國際法律知識，亦熟知內地法制和商業文化的法律專業人才，為國際商業及投資活動，提供了雙語、透明、可預知、高效且可信賴法律環境，特區會不遺餘力繼續推動其國際法律爭議調解中心地位。

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責任編輯：趙居逸