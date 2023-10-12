【正能量】傅珮嘉學會與負面情緒共存　感激遇見樂天體貼丈夫

▲ 傅珮嘉感到幸福是因為得到丈夫的尊重，不但接納她好的一面，連她情緒崩塌的那部分也一併接受、體諒。

近年情緒病已成都市疾病，既變得普遍，同時亦讓患者漸漸不再被標籤，不少藝人更願意公開病況，以自身抗病經歷勉勵同路人，互相打氣。

已為人母的傅珮嘉便曾在訪問中透露自己曾受情緒病影響，幸得音樂、藝術以及家人支持，並找到自己的「Asylum」（庇護所），得以對抗疾病，重獲平靜心境。

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一說到傅珮嘉（Maggie），80後大多自然而然就能哼出她的成名曲《絕》的旋律，近年的她，更曾一度與台灣牛肉麵分不開，成為大家眼中幸福的台灣媳婦兼熱門麵店老闆娘。然而不說不知，這些年來，Maggie一直與焦慮症抗衡。「之前一直不察覺，是到了疫情那幾年尤其嚴重，才發現自己有焦慮症。」過去她常感焦慮，一直只以為是個性使然。「經常擔心這擔心那，一旦被破壞計劃就會抓狂，不能自控。」

找到自己的庇護所

Maggie直面自身的恐懼和煩惱：「從前很多事可以令自己不開心，可能是事業、感情，會覺得自己寂寞，沒有人明白自己，也有可能是來自原生家庭的影響。舉例當你有一股自己也難以說清的負面情緒時，向身邊人、家人傾訴，但他們當下第一個反應就是『你想多了』，這種否定其實令那股情緒更加難以排遣，久而久之愈積愈多。」

▲ Maggie受情緒病影響，猶幸遇到丈夫，令她明白在對的時機找到對的人，可以幫到自己。（被訪者提供）

Maggie話鋒一轉：「當時我未有找到自己的Asylum（庇護所），現在的我能夠有家人尤其是我先生的支持，以及通過藝術，像是創作、畫畫，或很簡單的出外走走、到咖啡店靜靜享受一杯咖啡等，都可以成為我的Asylum，讓我得到平靜。」

說到丈夫，Maggie讚不絕口：「其實以前通過寫歌、唱歌，也是一個自我療癒的過程，只不過當年的自己沒有那樣的智慧去發現，直至遇到我老公。」

先生是個外國求學的台灣男生，在Maggie口中是位擁有開放思維，同時非常懂得包容的體貼伴侶。「他非常尊重我，而且不只是接納我好的一面，連我情緒崩塌的那部分也一併接受、體諒。老公曾邀功說自己幫我省了很多錢，因為有了他，我不用看醫生、不用找治療師，甚至不用看風水！」

▲ 透過藝術創作，她明白人人都有機會找到自己的「Asylum」。（湯致遠攝）

最愛、最親的另一半成為了自己的Asylum，自然是最幸福的事，Maggie強調人人都有機會找到自己的Asylum。「在這個世界上，但凡有一個人願意尊重你、聆聽你，給予空間，就能夠有療癒。」

作為過來人，Maggie認為尊重和給予空間對任何有情緒困擾的人來說是重中之重，也是最首要的事。「當大家都懂得給予空間，同時尊重，不將對方視作異類，後續的情緒排遣也更易做到。」

學習給予兒子空間

Maggie曾在訪問中提及12歲的兒子相當成熟獨立，不會令她擔心，不過孩子漸長，反倒作為母親的她感到不捨，笑指：「他正處於青春期，還願意陪我已經很知足了。」對於與仔仔的相處之道，Maggie直言正在學習給予空間、尊重。

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「我們成長於傳統華人家庭，很多時父母都不自覺地對子女情緒勒索，為了父母要乖、要努力讀書；父母為我們做了甚麼、犧牲了甚麼。所以當我做父母，也自然這樣對孩子，但其實這樣就不是無條件的愛，而且就像我老公說：『你這樣孩子會有很大壓力。』」先生的忠言雖然一針見血且尖銳，但令Maggie開始注意自己的說話。

「現在兒子大了，我們的溝通方式也要變，但我們之間有清晰的底綫，會讓他知道，甚麼事不能做，但也給他3次機會。」Maggie笑指兒子雖然也會頑皮，但做到互相尊重，說好不能超過3次，他就不會犯。「教養小朋友真是每一天都在學習，因為我從前在父母身上感受到的、在學校學到的，已經不再適用於現在新一代，他們非常有自己的看法，做父母的要尊重。」

▲ 讀藝術出身的周國賢說多謝Maggie讓他再重執畫筆。（被訪者提供）

與丈夫兒子定居台灣的Maggie，剛過去的9月，回港與同為歌手的周國賢、填詞人黃偉文一起籌辦一場為名《The Asylum 3》的展覽會，邀請大眾一同體驗藝術治癒心靈的力量。展覽利用五感：嗅覺、味覺、聽覺、視覺、觸覺，觸動人們的情感和共鳴，以不同的感官讓大家喘息，再次召喚大家內心的所思所想。

記者：王嵐

髮型、化粧：Mabel Ng