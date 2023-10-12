【好人好事】街坊燒臘店月派逾千盒飯　暖心老闆：免費飯不馬虎有脆皮承諾

▲ 新合成燒臘飯店股東之一黃俊威已有近20年燒臘經驗，能做出6小時仍可保持脆皮的燒腩仔。(攝影：曾耀輝)

勿以善小而不為。一間街坊燒臘店，每月最少派飯十多日，每次100至130個，街坊見老闆派飯，自動自覺來捐錢，來拿免費飯的老人家又走來做義工，善心，原來是有感染力的。

以為免費飯就會馬馬虎虎？燒腩仔是五層肉，豬皮脆卜卜，他們還有個「脆皮承諾」，如購買後6小時豬皮變腍可免費更換，莫說名店不敢作相同承諾，價錢更是差天共地。

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位於佐敦的這間新合成燒臘飯店，3位合夥人於去年接手，股東之一黃志成（Jerry）說：「我很喜歡吃燒臘，另一位股東威哥本身是燒臘師傅，他的工夫很好，味道與別不同。」順理成章，大家一拍即合。現時坊間很多燒臘店都是取貨出售，他們則是在舖後自己燒，新鮮出爐食味自然不同。

馳名燒味秘訣

雖說「威哥」黃俊威已有近20年燒臘經驗，但怎能做到保證脆口的燒腩仔？原來秘訣是將豬皮燒兩次。「第一次燒10分鐘，將豬皮燒至焦黑，刮走焦黑的部分，第二次再燒3至4分鐘至微焦，出品放6小時都仍然能保持香脆。」

他們並採用荷蘭挑骨腩，5層肉肥瘦夾雜，脂肪不會太厚，燒肉每天由早上開店至下午2點出爐，每次約2、3條，是小店的鎮店之寶，每天能賣出共50多磅。

▲ 叉燒亦是新合成的名物，肥瘦適中，少許?邊，肉質軟腍。(攝影：曾耀輝)

叉燒亦是名物，採用土豬梅肉，肉質軟腍，為了辟走雪味，威哥會用鹽水醃1、2個小時，同時一邊啤水，一邊在水底用氣泵打鬆肉質。「第二天會用混合醬、玫瑰露、雞蛋、薑渣等醃，期間用雙手撈幾次，讓叉燒更加入味。」記者夾一塊叉燒往嘴裡送，叉燒肥瘦適中，肉質軟腍，帶著玫瑰露香氣，表面甜絲絲的蜜糖更是畫龍點睛，很難想像這是街坊燒臘店出品，想再吃兩塊思考一下，原來攝影師早已將叉燒全部幹掉。

入不敷支當捐錢

燒肉、叉燒、燒鴨、燒鵝、乳豬，全部都是新合成的招牌美食，賣得好好的，為何又要派飯？「我本身還有其他生意，之前見其他齋舖、食肆派飯，都會捐錢幫助。」Jerry氄說，疫情下他還會捐口罩到學校、教堂和慈善團體等等。「自己有能力就去幫助人，希望香港人能守望相助。」現時香港經濟不好，人與人之間也有距離感，Jerry故希望善心能感染大家，一齊去幫助有需要的人。「其實一開始我也是受到其他派飯的店舖感染呀。」

▲ 本來是受助者的儀姐現在亦成為義工，早上8時多就過來幫忙。(攝影：曾耀輝)

事實上，香港還有很多善心人，不少食客經過看見他們店子在派飯，都會主動捐錢。「有些朋友會因父母生日而捐錢，並且在當天幫手派飯。」現時餐廳共有30至40位固定的捐贈者，他們隨心捐款，有時會包一至兩天的飯盒，有時則包100至200個飯盒錢，老闆會給捐款人發回收據，並將飯盒善長的名字寫在門口的黑板上。

店子並沒有特定的派飯日子，但每月最少都有十多日，每天派發100至130個飯盒，記者採訪這天是派三寶飯，連飲品、水果及小食等等，Jerry說每份成本約30元，5成由善心人捐款資助，另外5成由他們支付，有時亦會入不敷支。「但都沒所謂，就當作是捐錢。」

▲ 接近早上10點，義工儀姐幫忙派飯盒，不消一會已經派完。(攝影：曾耀輝)

保留一份人情味

這天共有幾位義工來幫忙，其中一位是74歲的儀姐，早上8時多就來到店舖幫手。「幫手切菜排好、切開鹹蛋和紅腸等，然後放入飯盒。」她住在附近，之前都只是受助者，後來見不夠人就來幫手，站著工作幾小時，問可會感到疲累？她笑道：「累就坐坐囉！」

接近早上10時，門口已是長長的等候人龍，有老人家、坐著輪椅的婆婆，還有的士大哥等等，儀姐和威哥忙著派飯盒，不消一會百多個飯盒就派完，有位收到飯盒的叔叔很開心，還舉起勝利手勢讓我們拍照。派飯之後，餐廳正式開始做生意。

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說到未來發展，Jerry說希望能開新分店，同時將叉燒等產品冷藏銷售，「我們跟連鎖大集團不同，希望能保持一份人情味，大家覺得美味，我們就會開心。」

記者：曾海倫