【中學停辦】母校玫瑰崗中學將停辦　蔡卓妍唏噓憶校園生活：充滿甜蜜的回憶

▲ 校友蔡卓妍希望母校能夠繼續辦學。

擁有64年歷史的玫瑰崗中學，辦學團體道明會早前表示無法繼續營辦，突然宣布在2025/2026學年結束後，停辦中學部，亦已獲一間港島中學同意，在下學年接收玫瑰崗中學各級學生。據悉該校是余振強紀念第二中學。

玫瑰崗中學多年來為社會培育了不少人材，其中更有不少明星校友如藝人張國榮、梁家輝、陳慧琳及蔡卓妍等，蔡卓妍(阿Sa)早前就在社交網發文抒發對母校的情感，並呼籲希望教育局能慷慨施予玫瑰崗所有師生一所合適的校舍，讓母校繼續可以作育英才。

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阿Sa在社交網上載自己中學時的學生照片，及在60周年回校留影的照片，她提到在玫瑰崗的日子非常開心，充滿美好的回憶：

緬懷過去，我在玫瑰崗中學就讀的歲月，感到無比開心，充滿甜蜜的回憶。

當中最令阿Sa難忘是師生情，每個老師都對同學愛護有加及一起成長的同學，對於知道母校要停辦，阿Sa感到相當惋惜及唏噓，亦隔空向教育局發聲:

今次聽到學校將要停辦，確實感到無限惋惜，令人唏噓，現在冀望教育局能慷慨施予玫瑰崗所有師生一所合適的校舍，好讓我母校繼往開來，如常辦學作育英才，承傳師生互愛，互信及互勉的精神！

有不少校友都在Sa的帖文留言:「希望母校會有新校舍」、「大師姐你好！我就比較幸運！從幼稚園重新讀起去到中六才畢業，所以經歷了那麼多歲月簡直是無限唏噓。」、「我之前也讀過，不過是小學部，這算不算讀過同一個學校」。

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天主教校開設西班牙語課

玫瑰崗中學創辦於1959年，屬天主教男女津貼中學。據中學概覽資料顯示，該校2022-23年度，中一至中二各設3班，中四至中六各設4班。建基於學校獨特的西班牙文化，中一至中三級開設西班牙語課，中四及中五級亦開設西班牙語選修科，供學生選擇。

該校位於半山司徒拔道，佔地1.4萬平方米。校園設有31間課室、圖書館、5個籃球場，以及27個特別室，包括3間電腦室、2間視藝室、7間實驗室等。另外，新落成7層高新翼校舍設施完備，設有演講廳、電腦室、音樂室、舞蹈排練室、學生活動室、健身室等，還有兩間食堂。

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責任編輯：王明芳