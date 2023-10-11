【玫瑰崗停辦】有傳校友欲接手辦學　近千學生校友包括藝人阿Sa集體懇求教局提供新校舍

創校逾60年的玫瑰崗學校，私立幼稚園及小學由香港道爾頓學校接辦，中學部則訂於2025/26學年結束後停辦。據悉有玫瑰崗校友有意接手母校另覓校址，欲接手延續辦學，近日有近千人加入新成立facebook群組「We are Rosarians」，眾多師生校友發表圖文表達希望教育局能提供校舍，以延續玫瑰崗精神，玫瑰崗校友、藝人蔡卓妍亦有在社交平台發文表達，「冀望教育局能慷慨施予我們一所合適的校舍」。

玫瑰崗學校的辦學團體計劃2025至2026學年結束後，停辦中學部，據悉有校友有意接手辦學。教育界立法會議員朱國強昨晚（10日）在社交平台發文表示，對於有持份者期望另址營辦學校，樂見其成，希望當局考慮師生福祉，提供可行的協助與政策支持。

▲ 有玫瑰崗中學學生在學校課室留影，盼教育局給學生們一個新校舍。（網上圖片）

有關facebook該群組目前有約877位成員，不少自稱校友、學生及家長發文，表示希望教育局提供另一個校舍，予予玫瑰崗中學師生一個機會，延續學習。

部分玫瑰崗中學學生更身穿校服在學校課室內拍片，其中有一班中五級學生拍片，「懇求」教育局及「能掌控其命運的人」向學生們提供校園以延續其「玫瑰崗人」身份。

有網民亦轉載藝人蔡卓妍在社交平台最新上載當年學生相的帖文，內容指：

在玫瑰崗中學就讀的歲月，感到無比開心，充滿甜蜜的回憶。當中，認識到一班盡忠職守、愛護有嘉的老師，以及甘苦與共、一起成長的同學。今次，聽到學校將要停辦，委實感到無限惋惜，令人唏噓。現在，冀望教育局能慷慨施予我們一所合適的校舍，好讓我校繼往開來，如常辦學，作育英才，承傳師生互愛、互信及互勉的精神！

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記者：馮琪雅