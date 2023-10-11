【蔡天鳳案】涉案前夫一家等6人12月再訊　控方需時化驗150件證物

▲ 被告林舜續准保釋。（陳曉欣攝）

28歲名媛蔡天鳳被殺案，前夫鄺港智一家四口被控謀殺及妨礙司法公正罪，另兩男女涉協助前夫潛逃往澳門，各被控意圖妨礙拘捕或檢控罪犯而協助罪犯罪，3案共6名被告今（11日）於九龍城裁判法院再訊。各被告暫續毋須答辯，控方指，案中仍有150件證物待化驗，申請押後案件至12月20日再訊。辯方認為押後不恰當遂申請訟費，裁判官指辯方錯引條例拒絕申請，前夫一家續還押，另兩男女續准保釋。

最新影片推介:

控方今於庭上指出，本案涉及250件證物，其中100件已完成化驗及撰寫報告，尚有150件待化驗，另有約30箱文件須檢閱，因此申請押後至12月20日再訊，獲署理主任裁判官香淑嫻批准。

辯方則指押後非常不理想，質疑控方證人在15個之內，「點會有30個文件盒」。辯方隨即申請訟費，裁判官聽取陳詞後，指辯方所援引條例不適用於本案情況，拒絕申請。裁判官提到及，除非律政司證據不足以控告被告，否則押後屬必然。

首案4名被告為死者前大伯鄺港傑（31歲），報稱司機；前家翁鄺球（65歲）及前家姑李瑞香（63歲），均報稱退休人士，以及前夫鄺港智（28歲），報稱無業。鄺氏三父子同被控1項謀殺罪，李被控1項作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪。

控罪指，鄺氏三父子於2023年2月21日，在大埔汀角路龍尾村一單位內謀殺女子蔡天鳳；李瑞香則於同年2月23日，在香港意圖妨害司法公正，銷毀對她進行刑事調查謀殺的資料。

另兩案男女被告林舜（41歲），報稱遊艇公司職員及無業潘巧賢（29歲），各被控1項意圖妨礙拘捕或檢控罪犯而協助罪犯罪，涉安排鄺港智乘搭遊艇逃往澳門。

▲ 被告潘巧賢（圖左）續准保釋。（陳曉欣攝）

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳曉欣