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【夫婦放閃】陸永訂「一支花」生日蛋糕冧靚婆　為妻慶生騎劫朋友結婚紀念派對

娛樂 17:33 2023/10/11

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熱門 名校專區 你好，我的大夫 杭州亞運 香港人在北京 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

陸永真係好鍚老婆！

組合「農夫」今年主力於內地工作，成員陸永努力吸金養家，但未有因而忽略了家庭！陸永的靚老婆陳莉娜（Reina）本月10日踏入33歲，陸永連環為老婆送生日驚喜，雖然又大一歲，不過Reina保養得宜不像兩女之母。

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騎劫朋友結婚紀念日

近年Reina愛上做木工，不時於IG分享自己的木製品，身為愛妻號的陸永認真有心思，為老婆訂製一個木頭蛋糕。Reina上載捧著蛋糕的相片兼寫道：「我知我會有生日蛋糕，俾個木工蛋糕嚇親！」另一張相見陸永肉緊地錫錫老婆，Reina放閃兼說：「整蛋糕嘅人叻，諗蛋糕嘅人都好叻」

不過驚喜接踵而來，昨晚（10月10日) Reina跟陸永出席朋友的結婚三十周年紀念派對，原來陸永事前訂製一個「一支花」生日蛋糕，當Reina看到蛋糕時隨即甜笑，而陸永即笑說：「話想收花，我話唔好送花啦....」，其後兩人更於佈影板前合照，變相「騎劫」朋友的結婚紀念派對，連Reina忍不住說：「第一次咁多人同我唱生日歌」

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陸太：滿滿的愛

事後Reina於IG分享感受，她說：「今年生日我request想收生日禮物，價值冇下限送乜都得，最重要係我用到嘅，唔好送啲我用唔著嘅嘢畀我，就算一卷廁紙送M巾畀我都可以。我收到禮物嘅時候，我真係勁感動，因為每份禮物都係每個朋友精心挑選，全部禮物我都好鍾意，唔係求其買啲嘢包一包就當係一份禮物。好感恩身邊有一班對我咁好，咁鍚我嘅朋友，連結婚週年都畀我騎劫咗一陣唱生日歌同切蛋糕。滿滿的愛，多謝你哋，我愛你們」

陸永一家四口！（取自instagram）

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愛妻號陸永

另外陸永媽咪跟Reina同月同日生日，陸永安排兩個「重要的女人」一齊慶生，Reina上載婆媳合照兼寫道：「新抱同奶奶同月同日生日嘅機率有幾大 奶奶生日快樂with me」

陸永跟Reina於2011年奉女成婚，育有大女陸一穎（Hannah）與陸一心（Simsim），家住複式大屋，生活相當寫意。

陸永出名是愛妻號兼暖爸，他主力賺錢養家，而Reina可以專心做全職媽媽湊女，過往，陸永不時公開夫妻合照放閃，不過近年較收儉。

陸永曾接受訪問說，太太與女兒之間，他不諱言將太太放首位，他解釋：「不可以將女兒放首位，老婆要放第一位，這樣她就會更很愛錫女兒，做男人千萬不要只愛惜仔女而疏忽太太。」

Reina外貌標緻星味濃，而且她保養得宜。5月份，Reina上載三母女的合照，只見她身型纖瘦兼樣貌年輕，三人被指似姊妹花。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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