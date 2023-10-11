【北部都會區】對接北都發展策略專班再開會　續商河套建設、跨境交通合作

▲ 財政司副司長黃偉綸率領特區政府代表團與深圳市常務副市長黃敏率領的深圳市政府代表團在深圳舉行「對接北部都會區發展策略專班」會議。（政府新聞網圖片）

對接北部都會區發展策略專班今日在深圳舉行第三次會議，雙方亦就北部都會區相關的合作事項，包括前海發展、河套區建設、跨境交通、口岸規劃等交換意見。

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財政司副司長黃偉綸今日率領特區政府代表團，與深圳市常務副市長黃敏率領的深圳市政府代表團，在深圳舉行對接會議。會上，港府介紹了北部都會區的推展情況，包括新田科技城的公眾參與活動情況及多層現代產業大樓的推展工作。

▲ 財政司副司長黃偉綸與深圳市常務副市長黃敏率領會面。（政府新聞網圖片）

會後，港府政府代表團到訪深圳前海、南山區南頭古城及大沙河生態長廊，聽取深圳市政府介紹相關地區的最新發展及其文物保育工作和河道改造工程詳情。

出席今日會議的港府府官員還包括發展局局長甯漢豪、保安局局長鄧炳強、署理運輸及物流局局長廖振新、環境及生態局副局長黃淑嫻、創新科技及工業局副局長張曼莉，以及其他相關部門的首長。

港府在粵港、港深合作機制下成立「對接北部都會區發展策略專班」，就北部都會區相關事宜，加強香港與內地的溝通和協作，為大灣區發展注入新動力。專班今年2月在深圳舉行首次會議，7月則在港舉行第二次會議。

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記者：戴朗希