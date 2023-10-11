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【婚變疑雲】吳浩康獲女歌手當眾講「掛住你」　郭思琳IG爆seed：凌晨孤男寡女敍舊

娛樂 17:56 2023/10/11

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郭思琳又再公審吳浩康！

吳浩康（Deep）去年3月初宣布與拍拖逾約半年的「格鬥女神」郭思琳（Margiela）閃婚，而且雙喜臨門，當時女方已懷孕約3個月。

在9月底，郭思琳誕下兒子「撑撑」，吳浩康夫婦正式升呢成新手爸媽，之後二人都不時在社交平台分享一家三口的生活照，吳浩康由浪子變成好老公兼爸爸，一洗昔日花弗形象。

吳浩康由浪子變成好老公兼爸爸，一洗昔日花弗形象。（IG圖片）

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婚姻亮紅燈？

可是，但上月底突然爆出婚變消爆，郭思琳在IG突然公審吳浩康，因為不願與兒子拍攝全家福，令剛成為新手媽咪的郭思琳情緒爆煲，在網上爆seed公審老公，後來又爆與老公分房且睡約一年，惹來婚姻亮紅燈之嫌。

其後接受傳媒訪問解釋不是婚變，否認離家出走，解釋只是當日去影樓影相「拎咗好多嘢」，她也十分坦白地認做新手媽媽十分辛苦，夫妻間難免意見不同。

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點名公審鍾達茵

豈料相隔一個星期多，郭思琳又再於網上公審老公，指吳浩康凌晨時份「孤男寡女去間無人嘅餐廳敍舊」，更點名公審女歌手鍾達茵：「借問聲我老公喺自己公司去廁所有咩需要擔心？」

事緣，前晚（10月9日）吳浩康與鍾達茵在Facebook開直播演唱，郭思琳亦有觀賞直播捧老公場。期間吳浩康表示：「呢個Moment我要暫時離開大家三、四分鐘，我要屙個Wee Wee先，唔好意思...」說畢後離開鏡頭，然後鍾達茵笑笑口說：「你真係要慢慢去，因為我會掛住你，擔心你...」之後吳浩康回答：「擔心我被沖走？」

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對於鍾達茵公然向吳浩康講「掛住你」，郭思琳在IG上載相關片段，並tag了對方點名公審：

作為一個人妻，有人同我老公講埋啲咁嘅嘢，仲要開完live凌晨孤男寡女去間無人嘅餐廳敍舊，不如大家估吓我會有啲咩感受吖？

#借問聲我老公喺自己公司去廁所有咩需要擔心

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撰文 : TOPick柴犬出動

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