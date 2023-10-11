【長壽之道】曾揚言不婚是長壽之道　104歲婆婆一周後「睡夢中」與世長辭

▲ 曾揚言不婚是長壽之道，104歲婆婆一周後「睡夢中」與世長辭。

10月1日打破健力士世界紀錄，剛以104歲高齡完成高空跳傘的美國婆婆Dorothy Hoffner，挑戰壯舉成功後不久，卻在上周日（8日）於睡夢中離世。

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據外媒報道，其護士好友Joe Conant透露護老院員工於9日早上，發現Dorothy Hoffner在床上已無呼吸，估計她應該於前一晚在睡夢中過世，至於其真正死因則仍有待調查。Joe又讚揚Dorothy是一名精力充沛、思考敏捷的老人家，「她像個超人一樣，永不疲倦，而且活力十足，她甚至不會在下午小睡」。

Dorothy早前於10月1日成功挑戰高空雙人跳傘，打破健力士世界紀錄，成為世界上最高齡的跳傘者。當日她在教練陪同下走進機艙，並從1萬3500英尺（約4100公尺）的高空中，從飛機一躍而下，全程毫不膽怯。

而當她成功著地時，一眾親友與記者亦隨即上前道賀，Dorothy臉上也難掩興奮之情。這一次成功的跳傘，也讓她打破了來自瑞典的103歲婆婆Linnéa Ingegärd Larsson的跳傘紀錄，以104歲高齡創下健力士世界紀錄，成為全球最高齡跳傘者。她並在跳傘後向眾人興奮表示：

年齡只是一個數字；飛翔的感覺太棒了！

Dorothy當時自曝，長壽的秘訣在於終身未婚，所以「沒有老公和小孩需要操心」；而她當時亦表示自己會安排時間，每周固定約朋友聚餐、行山、旅行；也會和年輕人做朋友，讓自己的心態跟著變年輕。

芝加哥跳傘協會發聲明

對於Dorothy的離世，「芝加哥跳傘協會」及「美國降落傘協會」周二（10日）發表聯合聲明，為此深表悲痛，而對Dorothy能打破跳傘世界紀錄，亦感到榮幸。其葬禮預計將在11月初舉行。

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責任編輯：羅嘉欣