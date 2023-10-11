【捐血救人】紅十字會推捐血者感謝短訊　冀市民定期捐血

▲ 紅十字會推捐血者感謝短訊，冀市民定期捐血。（林宇翔攝）

紅十字會輸血服務中心推出全新捐血者感謝短訊，當捐血者的紅血球製品經由中心血液貯存及分發科，發送到全港任何一所醫院後，中心便會向其發放感謝短訊，同時告知捐血者血液已經送到醫院供病人使用。

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輸血服務中心行政及醫務總監李卓廣指，市民捐出的全血會經過離心處理及血液分離過程，分為紅血球、血小板及血漿，供不同需求的病人適用。感謝短訊暫時只適用予儲存期限較長的紅血球捐贈者，成分血捐贈者暫不會收到短訊。捐血者一般會在捐血後4星期內收到由中心發出的訊息，訊息發出的時間視乎血製品使用情況、血庫存量及血量，如需求較大的O型血捐贈者會更快收到訊息。

血液需求恢復疫情前的水平 冀感謝訊息提高捐血穩定性

李卓廣表示，以往輸血中心均有以電郵及郵寄方式感謝捐血者，今次參考外國血庫做法推出感謝訊息，希望捐贈者能知道自己的血液大概予什麼時間被使用，以及加強與捐血者聯繫，強調市民一向都知道捐贈血液的去向，相信有關措施能增加捐血的穩定性，市民會定期捐血。李卓廣指，隨著社會逐漸復常，血液需求恢復疫情前的水平，惟最近兩次極端天氣影響血液供應，希望能透過感謝短訊與捐血者溝通，令更多市民踴躍捐血。

李卓廣又指，感謝短訊會透過輸血服務中心會透過系統以「BloodTHX」名稱發放，中心不會透過SMS短訊要求捐血者提供任何個人資料，亦不會附上任何連結，只會單方面傳訊息予捐血者，公眾毋需擔心私隱問題。

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記者：吳穎嵛