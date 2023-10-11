【野外求生】男拔生失蹤多日平安尋回 戶外專家分享荒野求生4部曲

▲ 相片提供：野外動向 HK Discovery

17歲男拔中學生曾憲哲Matthew失蹤7日，今日下午在黃大仙老鼠田坑叢林內被尋回，警方指案件沒有可疑。曾憲哲被尋回時，他蹲在地上手拿一瓶飲品，精神尚可。現時已踏入秋季，假如在行山途中迷路如何求生，TOPick邀請野外動向 HK Discovery 創辦人陳嘉俊（Jan）分享野外求生4部曲。

1.尋找可以避險的地方

Jan表示，人在野外迷路時，除了保持冷靜外，首要是尋找可以避險的地方，最安全是政府設施，例如行山亭，「既可以避雨，也可以避免被雷擊，最安全。」萬一附近找不到政府設施，他建議逗留在遠離河流的密林位置，切勿停留在空曠的地方，避免被雷電擊中。

最好尋找有水源的密林，確保有水可以飲水，密林可以起到防風的作用，因為有時在郊野迷路時沒有食物，假如再遇上落雨，體溫很容易流失，但切記逗留在斜坡，避免山泥傾瀉。

2. 塞樹葉保溫

當人在在野外時，失溫症是威脅生命安全的常見危險。Jan建議，如果沒有穿風衣，建議在衣服内塞滿樹葉，干燥的樹葉可以很好的隔熱保溫作用，以減低體溫流失。

將樹葉塞入，令到衣服和皮膚不會直接接觸，減低體溫的流失。

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3. 盡量坐下保留體力

若在荒野迷路，自己尋找出路是否可行？Jan建議，郊野迷路後很難找到方向，他建議當自己發現迷路時，最好的方法是沿路折返，否則最好不宜四處走動，最好的方法是找個安全的地方，坐下或蹲下以保存體力，等待救援。

如果身上有背包，最好坐在背包上，不要直接坐在地上，防止被雷擊。

4. 緊記112求救信號

荒野迷路時要致電112 或999，只要你的位置有任何一個本地流動電話網絡覆蓋，致電112，便可接駁至 999 緊急服務中心。

其次，可以使用香港通訊業聯會推出「50222遠足短訊留蹤服務」。市民在遠足時，可定時將沿遠足徑見到標距柱上的獨有編號，以短訊發送至指定號碼「50222」，報告其位置所在。舉例說，發送號碼「M001」，表示遠足人士位處麥理浩徑第一個標距柱。一旦遠足人士失蹤，搜救隊伍可利用在「50222服務」系統中儲存的資料，加快搜獲失蹤者。

Jan最後補充，郊野迷路時如果沒有食物，也盡量不要採摘野果進食，「唔知野果有無毒」。他解釋，人在沒有食物的情況下會燃燒體内脂肪，最重要補充水分，以及減少活動節省體力，提高獲救的機會率。

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