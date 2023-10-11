【觸電】林敏驄自言打機未逢敵手　Yanny曾參加電競賽奪獎

▲ 《觸電》開鏡拜神儀式。

梁國輝執導以電競為題材的勵志電影《觸電》在昨日（10月10日）舉行開鏡儀式，主要演員包括林敏驄、柯煒林（Will）、伍詠薇、陳穎欣（Yanny)、羅莽、馮素波、吳肇軒，以及身兼原創故事、策劃、動作設計及演員的羅浩銘等出席活動。

在開鏡拜神儀式過後，眾人拍照，電競隊員羅莽師傅擺出功夫招式，林敏驄、Will及Yanny等亦按耐不住要以招式功架襯托羅師傅，盡顯電競團體精神。

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林敏驄演慈父

林敏驄表示今次戲中飾演慈父，他說：「但今次唔係催淚，應該開心少少。」他今次在片中帶領電競隊比賽挑戰夢想，笑言除操肌還要操機，並笑指自己打電競絶不下於年輕對手，說：「battle（對戰）從來未輸過，因為未開始。」

飾演林敏驄前妻的伍詠薇表示，與阿驄合作相當愉快，她說：「對劇本時佢扭得好好，我亦接得住，我驚接得唔好佢會鬧我。有嗌交戲都畀佢接到唔係嗌交戲，忍笑忍得好慘，唔止我受苦，相信其他演員都係。」

▲ （左起）吳肇軒、陳穎欣、柯煒林。

柯煒林Yanny均為打機高手

Yanny在片中飾演林敏驄及伍詠薇的女兒，她在戲中跟阿驄組成電競隊，至於現實中的Yanny亦曾參賽奪獎，說：「我曾經參加過明星賽 ，攞過5千蚊獎金，比賽緊張開演唱會，打到手抽筋。」

柯煒林戲中角色性格內向，醉心電競，Will說：「我讀大學時真係晚晚打機，與同學打完食早餐，很瘋狂。」吳肇軒亦曾經歷溜連網吧的生活習慣，他說：「試過夜晚6點打到朝早6點，連續12個鐘喺網吧。」

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