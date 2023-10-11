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【以巴衝突】國泰停飛往返以色列特拉維夫航班　建議尚未啟程乘客接受全額退款

社會 17:33 2023/10/11

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國泰停飛往返以色列特拉維夫航班。（資料圖片）

國泰航空今日（11日）宣布，因應以色列的局勢發展，取消由即日至2023年10月29日往返香港及特拉維夫的所有航班。

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國泰指，若乘客已啟程，惟仍未收到通知，呼籲透過國泰網頁的自助訂位管理服務查閱其航班的最新狀況。乘客如需協助，可透過WhatsApp +852 2747 2747或致電+972 3 798 7676、+44 20 7660 8992 （英文），+852 2747 3333 （中文）， 與客戶服務團隊聯絡。

公司強調，現時為受影響乘客重新預訂其他往返以色列的航班選擇非常有限，強烈建議尚未啟程的乘客，接受全額退款的選項。對乘客帶來不便深表歉意，並感謝他們的理解及體諒。

國泰呼籲將於10月29日後出發的乘客在國泰網站上查閱最新的航班資訊和其他公告。如乘客希望改變旅遊計劃，國泰的機票豁免措施將為乘客提供靈活的選擇。

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責任編輯：陳麗娜

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