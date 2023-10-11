【出遊注意】女乘客商務艙放屁丈夫代道歉　資深空姐教路上機前勿吃2類食物

▲ 女乘客商務艙丈夫代道歉，資深空姐教路上機前勿吃2類食物。

有人在航空界的群組寫着一則引人發噱的信息：「僅向今天從曼城出發的新加坡航空商務艙的所有人道歉，對不起，是我妻子放屁。」

若這位男士的妻子也追蹤該群組，發現醜態被揭，輕則罰丈夫跪玻璃，重則可能令他變成無家可歸者。

乘搭飛機時，是否特別想或容易放屁？隨着飛機快速爬升，人體內的氣壓會調整下降，有部分原已壓縮在血液的二氧化碳便會跑到大腸，令我們放屁量翻倍。

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放屁是正常不過的生理表現，沒必要把屁憋回肚子，但大放臭屁確實非常困擾其他乘客。某趟在機組人員的寢室，我睡上格床，下格床的空姐同事在整整兩小時的休息時間中，無間斷地放屁。即使我戴上口罩，又在枕頭周邊灑香水，仍阻擋不到來勢洶洶、源源不絕的臭味攻擊，令我完全無法休息，最後提早離開休息室。

最直接影響到屁量和氣味的，就是飲食。

起飛前一天，乘客應減少食用豆類和含豐富膳食纖維的蔬菜水果。以我為例，腸胃消化力不好，吃柚子會放臭屁，因為柚子富含膳食纖維，而柚子肉的薄膜是難以消化。此外，有乳糖不耐症的乘客就要在起飛前，減少進食奶製品，因為乳糖無法在小腸分解，最後變成一個個臭屁。

喝飲料及咀嚼食物的時候，我們會把氣體一併吞進肚內，部分氣體會透過打嗝釋出，部分則順着消化系統走到腸道，最後變成屁。所以不要一邊談話一邊吃飯，也要避免飲用帶氣的飲料如香檳或汽水。

順帶一提，打嗝等同當眾放響屁，國際禮儀上應盡量避免。不少香港人張嘴打嗝，聲如洪鐘，貽笑大方。切記掩嘴打嗝，並說聲「excuse me」。

全文刊於《經濟日報》，原題為「打嗝等同放響屁」