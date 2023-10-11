【新冠流感】許樹昌指冬季大機會現新冠及流感高峰期　籲高風險群組盡快接種疫苗

衞生署衞生防護中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會，今日（11日）舉行聯席會議，衞生防護中心傳染病處主任張竹君、兩個科學委員會主席劉宇隆和許樹昌教會後會見傳媒。

新發現及動物傳染病科學委員會主席、中大呼吸系統科講座教授許樹昌稱，鑑於本地新冠活躍程度冬季很大機會更加高，委員會建議未來幾個月或者冬季高峰期到之前，高風險群組若上次接種或感染已經超過6個月，應該盡快接種加強劑以加強保護，高危組別包括60歲以上人數、18至49歲有長期病患的人士、6個月大或以上免疫系統失調人士、孕婦及醫護人員。另外，季節性流感在冬季一般有高峰期，特別是1至3月，委員會也強烈建議市民，特別是高風險群組應同時盡快接種流感疫苗，以應付可能出現的新冠及流感高峰期。

許樹昌表示，會議也討論新一代XBB變異株核酸疫苗的使用，委員會審視最新流行病學數據和相關疫苗科學數據和海外疫苗接種做法，認為本港如果可以獲得供應，可以選用XBB疫苗以獲取更佳保護，若疫苗供應有限，建議安排高風險人士優先接種，如院舍長者。

他提到，冬季新冠高峰期來臨前，現行疫苗仍有效減低重症和死亡風險，故建議高風險群組上一針接種或感染超過半年，不用等新一代XBB疫苗，可以用現有疫苗。

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