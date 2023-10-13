【照顧者】愛妻腦退化行動智力如嬰兒　年邁丈夫堅持貼身照顧：想一齊入院舍睇住佢

▲ 有醫生分享照顧者故事，指一名大叔為了親自照顧罹患腦退化的妻子，打算兩人一同入住院舍。

中老年人士患病，身邊的家庭成員基本上便會自動成為照顧者，如果病人沒有子女，便多由配偶負責照顧。但隨著年紀漸長，照顧者除了要承受巨大壓力，亦需為之後的生活作打算。有醫生就分享故事，指一名男子為了能夠親自照顧罹患腦退化的妻子，即使承受較重的經濟負擔亦打算一同入住院舍。

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Facebook專頁「老治號 - 香港老人科醫學會HKGS」以病人教育出發，周二（10日）分享一個照顧者故事。一位滿頭白髮的大叔和一位中年女士牽著手走進診症室。最初連醫生也不為意誰才是病人，之後翻閱記錄，才知道是太太覆診。

原來該名太太患了早發性腦退化，早期曾做過許多檢查，無奈一直找不到可逆轉的病因，她的記憶亦隨著時間逐漸衰退。如今病情已經到了後期，醫生形容她的狀況有如「時光倒流回到嬰兒時期」，只剩下最基本的進食及大小二便能力；每當她無法表達自己的需要時，便會喊鬧、發脾氣。此外，太太的生理時鐘也變得混亂，晚上會不睡覺在屋內亂走，甚至試過半夜突然走出街遊蕩。

由於夫婦二人沒有子女，太太完全靠先生貼身全天候照顧。但其實先生年紀亦已老邁，身體狀況並不算理想，也動過幾次手術。他笑説：

我啲藥仲多過佢，都唔知邊個先係病人。

但當醫生問到有否考慮過讓太太入住院舍時，先生就透露自己曾經送過太太入院舍，然而照顧並不如他的理想，結果最後還得把太太接回家親自照料。該次經歷令他從此抗拒放手將太太交予别人照顧，並因此婉拒了社工的其他建議，例如日間照顧中心等等。

醫生指，太太雖然失去了記憶，但似乎沒有遺忘一些感覺，並且依然認得最疼愛她的先生；即使不能以言語表達，但她總是最聽先生的安撫。之前先生在院舍探望後跟她道别時，她每次都會像要被送去幼稚園的小女孩一樣哭鬧，要職員拉她回房間，叫先生看着也覺得心痛。對他人來説，太太失去記憶後或許已不再是以前的她。但對先生而言，她依然是他深愛的那位太太。雖然照顧病人必定辛苦，但先生僅表示：

簽得張婚書，就預咗要照顧到最後喇⋯⋯

提到今後打算如何生活，先生很認真地對醫生説：

我諗過㗎喇。我要搵間私人院舍，租夫妻房！兩個一齊入去住，咁我起碼可以睇住佢 。有需要時又可以行開下有人幫手照顧。

對於住雙人房的經濟負擔，他就指自己已「計過數」， 目前正在追回以前借出的錢，「幾千幾千咁追」，並表示手上的儲蓄「都夠住一排」，「真係搞唔掂再算啦」。

先生其實大可出錢讓人照顧太太，卻選擇了一個旁人看來更「自討苦吃」的方法，寧願多留在太太身邊多一天，就算把自己一併送進院舍也不介意。而當太太在診症室坐久了，開始鬧情緒，他雖然表面上裝凶大聲説：「唔好嘈啦！又唔聽話！」，但卻一直緊握着太太的手，摸着手背試著安撫她。

醫生點出，完美的照顧方案其實並不存在。外人眼中看似行不通的方法，對某些家庭來說卻可能是最合適的照顧。醫生亦在文末感慨表示，大叔的愛讓他不得不佩服家人照顧的決心和韌力。在病痛的重軛下，或許唯有「愛」，能使這壓力顯得輕省一點。

【文章獲「老治號 - 香港老人科醫學會HKGS」授權轉載。故事屬真實個案，當中人物名字、身份，部分病況及情景均為虛構，以保障當事人私隱。】

標題經TOPick編輯修改，原題為《唯有愛，可以減輕照顧的壓力》

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責任編輯：陳慧靈