【靚媽精明眼】一田購物優惠日eShop響頭炮　1折起掃筍貨逾1,500款至抵價發售

期待已久半年一度的一田購物優惠日eShop將率先於即日至10月18日打響頭炮，百貨超市提早搶先帶來激減優惠貨品，一站式衣食住行激抵筍貨大巡禮，逾1,500款筍貨爆抵價發售，半價起入手家電、化妝及旅行用品，精選廚具、床品更低至1折，以破抵價買齊心水貨品。率先買當然要早買早享受, 是次預售提早於實體店舉行購物優惠日前取貨及送貨，單一訂單滿$1,000免運費，買完即可安座家中等收貨。

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一田獨家STITCH系列獨家

一直齊集超人氣卡通萌物的「一田購物優惠日」，適逢今年Disney 100周年，帶來多款迪士尼史迪仔一系列產品，大部分產品更是一田獨家發售，一起釋放大小朋友的童真，由屋內走到屋外分秒陪伴各位史迪仔迷！

▲ 史迪仔1000針絲般綿被袋套裝。

單次消費滿$1,200以上，送$50電子優惠券

想折完再減，YATA-FANS會員只需在付款前填寫YATA-Fans 會員的登記手提號碼，於購物優惠日率先買期間，單次消費滿$1,200以上即可獲$50電子優惠券，每位YATA-Fans會員最多可獲1張，網購同時每滿$1賺取1分，星期三更可享3X積分，網購多重優惠，切勿錯過搶購時機！

▲ STITCH親子系列造形連帽Ｔ恤。

▲ STITCHT Tote Bag。

單一訂單滿$1,000享免費送貨服務

網購免搬、免迫、免排隊

實體店舉行一田購物優惠日前7間指定分店取貨

為方便各位輕鬆網購，單一訂單滿$1,000 享免費送貨服務 ，免搬、免迫、免排隊，更可選擇理想送貨日期，購物後輕鬆安坐家中等送貨。除送貨服務，顧客更可選擇免費到沙田、大埔、荃灣、觀塘、元朗、屯門或北角取貨，區區都照顧到，顧客自取更方便。今次更提早自取/送貨安排，自取由11月3日至11月11日，送貨服務11月10日至11月22日，於實體店舉行購物優惠日前送貨或自取，實行早買早享受。

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責任編輯：王明芳