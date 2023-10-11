【入稟索償】稱被情感操縱及性騷擾 　女律師入稟向律師行前合夥人索償兼要求道歉

▲ 女律師入稟區域法院指遭律師行前合夥人性騷擾，要求賠償及道歉。資料圖片

女初級律師指稱於大型律師行工作期間，遭該律師行前合夥人情感操縱，被對方強吻、強迫發生性行為及曾於性交時以皮帶鞭打，其後女律師被發現感染HPV病毒，前合夥人被指是最有可能的感染源頭，惟前合夥人再與女律師作親密接觸。女律師昨(10日)入稟區域法院，指前合夥人的行為違反《性別歧視條例》，要求法庭頒令對方作出書面道歉及賠償等。入稟狀未有列明賠償金額。

原告人為X，答辯人為Mariani Stefano。

入稟狀指，原告於2020年於某大型律師行任職初級律師，答辯人當時為該律師行的合夥人，2023年6月被終止僱用。兩人於工作上未有重疊，惟答辯人經常在沒有正當理由下行經原告座位，兩人首度打招呼時，答辯人立即邀請原告共進午餐，並幾乎沒有給予原告拒絕的空間。

及至2021年11月，答辯人邀請原告到中環一酒吧喝酒，其間曾表示對原告有感覺，並在原告拒絕下強吻原告。答辯人同月再邀請原告於午餐後到中環碼頭散步，答辯人在兩人同坐於長椅上聊天時強吻原告，又問她「為何感到害羞？」。原告認為此舉不單止是性騷擾，亦是答辯人對她的進一步情感操縱。

同年12月，答辯人再邀請原告到家中觀賞日本刀，其間強迫原告進行性行為。答辯人其後曾批評原告及強調自己的權勢，又曾在性交時以皮帶鞭打原告，並稱「似乎你們這些女人都喜歡受暴力對待」。

入稟狀指出，原告於2022年11月被診斷出感染HPV病毒，而最有可能的感染源是答辯人，醫生替原告檢查後，建議她至少3天內不可進行性行為。惟答辯人仍邀請原告到其家中，並在沒有得到原告同意下與其肛交。原告最終向公司管理層揭發事件，答辯人最終在2023年3月被要求辭職。

入稟狀指，答辯人的行為違反《性別歧視條例》，遂入稟法院，要求法庭頒令對方作出書面道歉及賠償等。入稟狀未有列明賠償金額。

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記者：梁錦麟