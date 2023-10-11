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【夜繽紛】金記餐飲集團推3,000萬優惠　食客將獲贈總值$600現金券

社會 17:56 2023/10/11

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現金券樣式（金記餐飲集團提供）

為響應政府之「香港夜繽紛」活動，金記餐飲集團將推出「炒慶夜宵費」優惠，狂賞食客3,000萬，冀以美食優惠幫助飲食業復蘇，市面全面回復繁榮。

下周三（18日）起，凡於金記餐飲集團旗下品牌消費，食客即可免費獲贈價值港幣$600之現金券乙張，包括15張$10、3張$40、3張$50及3張$60，分別消費滿$60、$250、$300及$500或以上可使用。現金券適用於晚上8時後入座。

金記餐飲集團旗下品牌本地冰室品牌「金記冰室」於港、九、新界開設逾25家分店。除此以外，金記餐飲集團旗下懷舊冰室品牌「麗香園冰室」、東南亞美食「亞金南洋茶室」、傳統四川「十三姨酸菜魚」、京川粵風味「金公館」、潮洲特色「駟馬拖 車潮汕飯店」、火鍋專門店「鍋居」，全線共有逾40家分店；以上品牌皆適用「炒慶夜宵費」之優惠。

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責任編輯：陳麗娜

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