【感人肺腑】愛上輪椅男生歷17年愛情長跑 女生不理他人眼光：我很幸運

▲ 女生不理他人陽光，愛上輪椅男生17年。

近期網民熱鬧討論一齣電視劇提及多重和多種男女關係，令人深思何謂真愛? 很多人都懷念初戀的甜蜜及簡單，但有多少對初戀情侶備受考驗，能夠開花結果? 馬來西亞傷健情侶李佳穎及和陳偉倫，於中二的新生週會上認識，自大學畢業才開始拍拖，過去17年來，兩人亦經歷了異地戀和疫情的考驗，終在今年中秋節完婚，結束愛情長跑。

新娘李佳穎站在婚禮台上獻唱 《勇氣》，提及很多人認為覺得坐輪椅丈夫的陳偉倫有她很有福氣，但她深信她他們的關係是互補的，她也幸運。陳偉倫分享兩人愛情故事很勵志，充滿滿滿的正能量!

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專一的純愛 大學畢業才真正戀愛



陳偉倫在6歲時因脊椎腫瘤壓到神經線，手術後導致不良於行，但他坦然面對逆境，如健全人士上學、深造、就業一步一腳印，克服行動不便的考驗，「我並不理會別人怎麼看我，我一直把自己當作正常人。」他更以同樣堅毅精神與自初中認識的李佳穎譜出感人的戀曲。陳偉倫 (現年32歲) 表示在中二的新生週會上偶上學妹李佳穎 (現年 31 歲)，之後發訊與她聊天，但李佳穎只以短短一句，回覆他長長的一段話。

彼此通訊了一年之後，兩個人終於走在一起。他表示當時沒有想太多，想跟她聊天就發短訊給她，「當時也有很多女生找我聊天，但我都沒有回訊，我很專一。」

由於學校不允許談戀愛，且李佳穎不是宿舍生，他倆通常只在上課前、休息時或放學後一小段時間，或可能只是10 分鐘在食堂聊聊天或一起做做功課。

出席婚宴的中學同學打趣地說，李佳穎當年不乏追求者，但她選擇了陳偉倫。當年身兼訓導主任的培華獨中校長曾玉琳表示，當年經常可在食堂見到陳偉倫和李佳穎兩人身影，兩人之間是很健康的關係。



陳偉倫喜悅地指出，嚴格說起來，他倆應是大學畢業後才真正地談戀愛。他與李佳穎原本相約一同升讀本地一所大學，但因陳偉倫成績較遜而只能選擇赴台灣升學，而李佳穎隨後到台灣升讀大學。

女友不離不棄走過低潮及異地戀



陳偉倫回憶，在台灣國立嘉義大學修讀資訊科技時，由於本身沒有相關基礎，在大學一、二級時有課業上的壓力，加牛皮蘚導致當時的皮膚狀態很糟，有些自暴自棄，他曾經向李佳穎提出分手，但她拒絕了，二人最後繼續走下去，後來也熬過了低潮期。

陳偉倫畢業後在台灣工作兩年後，回流馬來西亞，李佳穎在翌年都回到大馬，兩人一度如一般情侶般經歷過磨合期。陳偉倫坦言，李佳穎的父母在中學時，曾反對兩人的戀情，但沒有給予壓力，所以他們能夠繼續走下去。其實，兩人走過17年，結婚與否對他倆而言只是一個形式。他因患上新冠，

我想到的是我的父母和她，我想到她該怎麼辦，那一刻，我很確定要結婚。

新娘：我很幸運擁有他

李佳穎表示，很多人提及陳偉倫跟她結婚很有福氣，但這其實是個迷思。「很多人看他坐輪椅，覺得他可憐或沒人要，但其實這是互補的，我也很幸運。我為什麼會要跟他在一起？因為他是一個很誠懇、幽默，對我非常好的人。我們是一個互補的關係。談戀愛或面對人生中任何的事情，都需要有勇氣。」

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責任編輯︰王明芳