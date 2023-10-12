【超市大搜查】6種人造色素或損專注力致ADHD　盤點26款不含邪惡色素袋裝啫喱

▲ 盤點26款不含邪惡色素袋裝啫喱。

啫喱、果凍是深受大人和小朋友歡迎的零食，不過啫喱色彩繽紛的背後，可能添加了大量色素。英國曾有研究指出，兒童過量攝取6種人工色素，可能會令過度活躍情況增加。TOPick近日檢視了市面多款袋裝啫喱，整理出26款不含邪惡色素名單。

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據食安中心資料顯示，英國食品標準局曾委託大學進行食用人工色素對兒童發育影響的研究，總結出6種需關注的人造色素：

名稱 國際編碼系統編號 誘惑紅AC 129 淡紅 122 麗春紅4R 124 喹啉黃 104 日落黃FCF 110 檸檬黃 102

台灣消基會曾提醒，由於人工色素對於學齡中兒童會造成注意力不集中與過度活躍的問題，檸檬黃、日落黃及誘惑紅AC在挪威等歐洲國家已被禁用，而麗春紅4R亦在美國被禁用，而在台灣，淡紅被環保署列為第4類毒化物，僅能在工業上使用。

雖然目前未能證明人工色素直接影響兒童活躍程度及智商，但英國在2008年已呼籲食品生產商停用該6種人工食用色素，而歐盟國家在2010年7月開始，亦規定出售的食物如含該6種人工色素，必須列明「可能對兒童的行為及專注力有不良影響」的字句。

26款不含邪惡色素袋裝啫喱

為此，TOPick檢視市面26款袋裝啫喱，根據配料表所示，發現全部均不含上述6種邪惡色素，但部分仍含有1種或以上其他色素，例如葡萄皮提取物（163(ii)）、梔子黃（164）、醬色I（150a）等。

點擊下圖看26款啫喱完整名單：

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營養師：小朋友一星期限食一次

註冊營養師梁曦允（Chloris）曾表示，本港現有規例，會在食品添加色素份量上作出限制，至於會否超標，則要靠抽檢來確定。

她又指，不建議兒童進食啫哩，主因是啫哩一般為獨立包裝或杯裝，並含較高糖份，可致蛀牙危機。另外，啫哩質地比較彈牙，小朋友進食時容易哽咽，故不建議2歲以下幼兒進食。

她建議，小朋友一星期僅限食一次啫哩，如果是獨立包裝（粒裝），2至3歲兒童每次可食一粒，5至6歲小朋友則最多可食2至3粒。

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責任編輯：沈佩珊