【秋季行山】新手山友秋季行山必睇攻略 香港9大行山黑點要量力而行

▲ Hiking Guide分享香港9大行山黑點。

週末或假期均有好多山友及新手去行山或進行山野活動。提提大家，在山上萬一發生意外，拯救過程會因多種因素而變得非常漫長及困難，計劃路線時必須謹慎評估自己及同行者能力，並跟據天氣及路段難度、活動性質在裝備上作出調整，祝大家上落平安！

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【香港行山攻略】郊野公園曾發生致命及嚴重意外 — 香港行山黑點，高危地點主要是山澗或懸崖：

1. 城門郊野公園 Shing Mun Country Park 範圍內的 大城石澗



大城石澗水源自來大帽山，由於平日水量已非常充沛，因此下雨天更可能出現山洪暴發情況。過往曾發生多次嚴重事故，前往人士敬請小心及多加留意天氣情況，若發現石澗水開始變得成淡泥黃色，請立即遠離石澗。

▲ ▲高危地點資料來源：授權轉自《漁農自然護理署（漁護署）》

2. 獅子山郊野公園 Lion Rock Country Park 範圍內的 獅子山山頂

獅子頭曾發生多次因崖邊跣腳直墮崖底意外，所以真的要前往獅子頭的行山人士請緊記不要站立在崖邊拍照或自拍，因崖邊碎石多及突如其來強勁陣風，容易跣腳發生意外。另外在飛鵝山自殺崖亦是黑點，這裡是攀石場地熱點，並非行山路線和由於沒有正式山徑去此處，請不要自行前往。

▲ ▲高危地點資料來源：授權轉自《漁農自然護理署（漁護署）》

3.西貢東郊野公園 Sai Kung East Country Park 範圍內的 蚺蛇尖／四疊潭／燕子岩



三個地點山路陡峭，無遮無擋，沿途缺乏遮蔭，很多人曾在此發生意外。

▲ ▲蚺蛇尖

▲ ▲高危地點資料來源：授權轉自《漁農自然護理署（漁護署）》

4. 船灣郊野公園 Plover Cove Country Park 範圍內的 新娘潭瀑布

瀑布上游是理想拍攝地點，很多人士會前往觀賞風景及拍攝瀑布。由於環境濕滑及滿佈青苔，因此不時發生跣腳失足墮崖意外！

▲ ▲新娘潭瀑布

▲ ▲高危地點資料來源：授權轉自《漁農自然護理署（漁護署）》

5. 南大嶼郊野公園 Lantau South Country Park 範圍內的 狗牙嶺一帶／水澇漕

狗牙嶺一帶位於鳳凰山西南面，地勢非常險要之餘再加上高低起伏山形，因此命名：狗牙嶺。

▲ ▲高危地點資料來源：授權轉自《漁農自然護理署（漁護署）》

6. 北大嶼郊野公園 Lantau North Country Park 範圍內的 黃龍坑／彌䃟石澗 (彌勒山郊遊徑附近)



香港熱門行山攀石地點，此處曾發生多次意外，由於山路崎嶇陡峭加上濕滑，不是一般行山人士可應付，因此屬極難行走路段。

▲ ▲高危地點資料來源：授權轉自《漁農自然護理署（漁護署）》

7. 八仙嶺郊野公園 Pat Sin Leng Country Park 範圍內的 仙姑峰／屏南石澗



位於八仙嶺郊野公園仙姑峰南坡的馬騮崖是一處曾發生多次攀山意外的地點，此處地勢險要山路崎嶇危險；另位於鹿頸的屏南石澗曾發生多次山澗意外，包括跳潭撞石、大雨山洪暴發和跣腳失足從瀑布頂直墮水潭底。

▲ ▲高危地點資料來源：授權轉自《漁農自然護理署（漁護署）》

8. 大帽山郊野公園 Tai Mo Shan Country Park 範圍內的 大石石澗



大石石澗是攀澗熱點，由於崖壁濕滑因此曾發生多宗攀爬石澗失足墮崖意外。

▲ ▲高危地點資料來源：授權轉自《漁農自然護理署（漁護署）》

9. 馬鞍山郊野公園 Ma On Shan Country Park 範圍內的 吊手岩一帶／飛鵝山石崖 (俗稱自殺崖)



位於飛鵝山扎山道附近的飛鵝山石崖（自殺崖）是一塊巨大陡峭的岩壁，為飛鵝山最險要地方，因容易跣腳多年來不斷重複發生意外。

▲ ▲高危地點資料來源：授權轉自《漁農自然護理署（漁護署）》

10. 北大嶼郊野公園 (擴建部分) Lantau North (Extension) Country Park 範圍內的 彌䃟石澗 (俗稱摩天崖)



彌䃟石澗被行山界稱為最危險石澗，山崖接近垂直狀態，必須以專業裝備及手腳並用才有機會攀過大石，因此摩天崖曾發生多次致命意外！

▲ ▲高危地點資料來源：授權轉自《漁農自然護理署（漁護署）》

圖片提供：民眾安全服務隊（ 民安隊）山嶺搜救中隊 & 漁農自然護理署



高危地點資料來源：授權轉自《漁農自然護理署（漁護署）》



資料整理：野外動向 HK Discovery Team，文章獲 《野 Gudie》授權轉載

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