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【男拔生獲救】消防山澗密林尋獲無穿衣物　距離主路徑約百米

社會 19:06 2023/10/11

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消防搜救人員在馬鞍山郊野公園山澗草叢附近，成功尋回失蹤多日的男學生，並立即為他穿上保暖衣物及作出初步護理。 (消防處facebook）

失蹤7日的男拔中學生曾憲哲Matthew已被尋回，無生命危險。警方、消防及民安隊人員今（11日）傍晚交代搜救事主的過程。

消防處助理消防區長周焯峰表示，救援人員今午2時15分在沙田大輋坡近老鼠田坑尋回失蹤同學曾憲哲，當時他神智清醒，消防人員隨即為他提供保暖衣物及能量飲品，再由飛行服務隊在下午3時24分把他送往東區尤德醫院診治。消防處連日出動共28輛消防車 、9輛救護車、120名消防員、24名救護人員及攀山拯救專隊。

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消防處高級消防隊長張天瑜表示，攀山專隊共搜索10平方公里面積地方，包括花心坑及牛押山一帶，亦出動無人機及到失蹤同學家中取走衣物給搜索犬協助，期間拍攝超過1萬張圖片進行分析，並利用人工智能（AI）圖像識別系統分析相片，例如在相中尋拎地圖未能顯示的地點，包括臨時庇護所、水源等，希望收窄搜索範圍，甚至盼望可直接在相中發現曾憲哲，但由於資訊有限，失蹤者身上沒有通訊設備及地形險要等，令搜索有一定困難，而民安隊人員在10月8日早上10時亦到達花心坑與消防同事進行聯絡，4日共出動50名人員協助。

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消防處助理消防區長周焯峰表示，一名搜救人員在距離主路徑約100米的溪澗附近，撥開其中一個草叢時，發現當時沒穿衣物的曾憲哲。

港島總區行動部警司郭家俊表示，警方接獲案件後高度重視，多日透過警察公共關係科及傳媒呼籲市民提供資料，在此感謝失蹤者家人朋友、校友及民間團體的協助，由於事主仍在東區醫院治理，警方稍後會了解失蹤者的情況，現階段顯示案件並無刑事成分。

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對於失蹤男生被尋獲時為何無穿衣物，又為何沒有帶電話出門？為何會上山？而失蹤８日期間，是否一直逗留在同一地方，還是曾經去過其他地方？

消防處助理消防區長周焯峰表示，在尋獲事主時，他的神智清醒，由於要進一步治理觀察，因此現場並無追問，若要知道他連日所在，要等他情況穩定再了解。港島總區警司（行動）郭家俊表示，男生已送往東區醫院治理，稍後情況穩定再作了解。 

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記者：曾秋文

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