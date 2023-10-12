【搶人才】港鐵新一期「見習管理人員計劃」10.29截止報名　可輪換3至4跨部門崗位和海外考察

▲ 港鐵今年續推出為期3年的「見習管理人員計劃」，即日起至本月29日接受網上申請。（湯致遠攝）

港鐵近年有多條綫路和多個商場相繼開通及落成，故為培養人才，港鐵今年續推出為期3年的「見習管理人員計劃」，即日起至本月29日接受網上申請。有畢業生除了曾在本地實習，亦曾獲派至倫敦籌劃伊利沙伯線，5年間更已晉升至分組車站經理；有畢業生則在擔任高級租務及零售創新經理同時，成為港鐵零售子公司的共同創辦人及總經理。

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港鐵共設10個見習人員計劃，其中「見習管理人員計劃」每期為期3年，除了可參加體驗課程、海外考察等，並享具競爭力薪酬及福利，參加者會按業務需要和興趣，輪換3至4個跨業務及職能崗位，例如鐵路營運、物業租務等，每半年換1次，第3年起則擔任監督職位，以加強綜合管理能力。若表現理想，完成計劃後可成為助理經理。

新一期計劃申請者須為修讀任何學科的應屆或工作經驗不逾3年的大學畢業生，且應具領導和溝通力等。能力傾向測試、筆試和個人面試將在11至12月舉行，明年1月和2月則分別設進一步評估，以及小組和最終面試。取錄結果明年3月公布，獲取錄者最快明年7月入職；每年取錄人數按該屆申請者表現而定，以今年為例共有100名見習人員入職，其中5名參加「見習管理人員計劃」。

獲派至倫敦參與籌劃伊利沙伯線 5年內升至分組車站經理

28歲的分組車站經理黃家明是計劃的畢業生之一，其2018年取得港大工商管理學學士（國際商業及環球管理）後，曾考慮仿效其他同學到金融機構實習，但由於想獲更多元體驗，以尋找最合適發展方向，終決定參加港鐵「見習管理人員計劃」，走出不一樣的事業路。

他首先到工程部和企業事務部工作，後被派至英國倫敦參與籌劃伊利沙伯線，負責檢查車站閘機等能否正常運作，最後則在車務營運部協助屯馬綫通車，包括進行事故演練、舉辦車站開放日等。他指，在倫敦工作時發現，車務營運工作看似簡單，卻可保障乘客順利出行，見證新車站由空空如也到人頭湧湧，亦非常有成功感，故自此奠定發展方向。

計劃結束後，黃家明幾乎每年晉升1級，現已成為分組車站經理，負責屯馬綫的南昌、柯士甸、土瓜灣、宋皇臺、啟德及顯徑站，管理約200名前綫員工，早前更主動參加杭州亞運志願者服務隊，在杭州火車東站指引乘客。他笑言已在當地「偷師」學習如何管制龐大人潮，相信可在啟德體育園明年開幕後派上用場。

成立零售平台「LOUDER」 擬進駐港鐵黃竹坑新商場

另一名計劃畢業生譚家宜則在2015年取得港大工商管理及法學士雙學位，並隨即參加「見習管理人員計劃」。她曾到品牌傳訊、人力資源及物業租務部實習，其中在物業租務部工作時，主要負責杏花新城翻新項目，並被派往韓國首爾發掘當地市場趨勢和流行品牌，而她亦在此過程中，深刻體會自己很喜歡跟不同人相處，故決定留在租務部，現已晉升至高級租務及零售創新經理。

被問及在港鐵的難忘經歷，譚毫不猶豫稱是加入The LOHAS康城租務團隊，因商場是全新項目，很多事項需從零開始策劃，且當時要在商場規劃期間限定專區，招募本地品牌擺檔3個月至半年，極具挑戰性。

但困難往往亦是機遇，譚跟各品牌溝通時，發現小本經營常因人手及資源不足而難以長期租舖，只可在不同短期市集間漂泊，故跟另一名見習管理人員萌生推出全方位零售平台「LOUDER」、為本地品牌提供集中地的想法。在港鐵支持和資助下，首間實體店去年8月在康城面世，至今跟約200個品牌合作，後亦增設德福和大圍分店，分別有近100個和逾100個品牌進駐。

譚家宜形容，籌備品牌時算是「摸着石頭過河」，大家均沒有經驗，故看到平台順利發展非常感動，未來擬帶領平台進駐港鐵黃竹坑新商場，以及加強網店發展。

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記者：梁薾心